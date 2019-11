Jelle Cleymans start biljartclub in Den Engel Annelin Marien

28 november 2019

Jelle Cleymans (34) is niet alleen zanger en acteur, maar ook fanatiek biljarter. Nu er dankzij 'Gert Late Night' een biljarttafel in zijn stamcafé Den Engel op de Grote Markt staat, wil Cleymans samen met negenvoudig wereldkampioen Ludo Dielis biljartclub 'Den Engel' starten. "Mijn missie is om jonge mensen opnieuw geïnteresseerd te krijgen in de sport", vertelt Cleymans.

Jelle Cleymans is al lang vaste klant in Den Engel, een van de oudste cafés van Antwerpen. “Eigenlijk is dit het resultaat van een uit de hand gelopen weddenschap", lacht Cleymans. “Toen ik in mei op de boot bij Gert Late Night zat, hadden zij als verrassing een biljarttafel in Den Engel gezet. Ik moest een match spelen tegen een zeer goed biljarter, en Linda, de cafébazin met wie ik al langer een heel goed contact heb, beloofde me dat als ik won, ze boven een biljarttafel zou zetten. Belofte maakt schuld: ik had een goede dag, en er kwam een biljarttafel!”

Misschien kan die éne tafel in Den Engel de deuren opnieuw openen voor de biljartsport Jelle Cleymans

Géén oudemannensport

Maar naast de weddenschap, hopen Jelle en Ludo Dielis (Jelles biljartleraar) dat ze de biljartsport opnieuw een duwtje in de rug kunnen geven. “Binnen de Leien zijn er bijna geen plekken meer waar je biljart kan spelen, en dat is jammer”, aldus Jelle Cleymans. “Ik heb een grote passie voor de sport, maar biljart zit toch wel met een imagoprobleem. In de hoofden van de mensen is biljart een ‘oudemannensport’, en mijn missie is om opnieuw wat jonge mensen aan te sporen om een keu vast te nemen. Misschien kan die éne tafel in Den Engel de deuren openen voor mensen die geïnteresseerd zijn in biljart!” Jelle en Ludo willen op termijn ook een biljartploeg uit de grond stampen, en competitie spelen in Den Engel.

Kan iedereen dan komen biljarten in Den Engel? “Er is wel maar één tafel, en die is natuurlijk niet zuiver recreatief. We moeten nog eens bespreken hoe we het gaan aanpakken om er competitie te spelen. Maar in de eerste plaats wordt Den Engel een plek waar mensen hun biljarthart kunnen bovenhalen”, vertelt Jelle nog.