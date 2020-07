Jean sur Mer heeft permanente locatie beet onder de kathedraal: “Het wordt een volkse visbar” emz

26 juli 2020

18u15 3 Antwerpen Foodtruckpionier Jean sur Mer opent begin oktober een permanente vestiging op de Groenplaats in Antwerpen. Zaakvoerders Jan Kegels (41) en Peter Vlyminck (38) willen op die manier ook op een vaste stek hun assortiment verse visproducten serveren. Als rasechte Antwerpenaar is productontwikkelaar Vlyminck lyrisch over de locatie onder de Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedraal. “In deze ‘trechter van ‘t Stad’ is er veel passage”, vertelt hij.

Ondertussen is het al tien jaar geleden dat Jean sur Mer het leven zag. Het begon met een verkoop van kibbeling op de Tour de France. Al snel barstte het project uit zijn voegen. “Vandaag hebben we twee volwaardige foodtrucks, een caravannetje en een aantal losse units”, zegt Vlyminck. De vishandel met de hoofdzetel in Ekeren is dan ook vooral bekend van evenementen en festivals.

Volkse setting

Al twee jaar lang speelt het idee in het hoofd van Kegels en Vlyminck om een permanente vesting te vinden. “Het moest wel een ‘Triple A’-locatie zijn. Toen ik hier vorige maand kwam kijken, was ik na tien minuten al verkocht. Meteen heb ik naar Jan gebeld”, lacht Vlyminck. “De verhuurder heeft ons uit de vele gegadigden gekozen. Een droom die we waar maken. En dat met ons tienjarig jubileum. Met een restaurantje hier kunnen we ons merk verder uitbouwen”, zegt Kegels tevreden.

Voordien huisvestte het hoekpand de bruine kroegen het ‘Bolleke’ en het ‘Gollemke’. “Zelf hebben Jan en ik allebei het DNA van een ‘bruin café’ in ons. Daarom willen we dat niet verloren laten gaan. Het wordt hier dus een volkse ‘visbar’ met hoge stoelen en staantafels. We serveren ‘Moris’, een wit bier met zeven procent alcoholpercentage dat op het vat gegist is. Perfect bij vis.”

Duurzame visproducten

In die gezellige setting kunnen klanten genieten van wat Jean sur Mer te bieden heeft. De troeven zijn vooral fish & chips, visburgers, de garnaalkroketjes en sauzen. En dat allemaal in eigen productie. “Van de vangst in de Noordzee tot op het bord: die volledige cirkel hebben wij in onze hand”, zegt Vlyminck.

Alle visproducten dragen dan ook een MSC label van duurzame vis. “Dat is een unicum. De vis is dus allemaal traceerbaar. De garnalen worden niet gepeld in Marokko, maar in Nederland. Daarenboven zullen we in het restaurant uitsluitend werken met papieren verpakkingen”, klinkt het.

De nieuwe vesting van Jean sur Mer bevindt zich op Groenplaats 15. De opening is gepland voor eind september-begin oktober. Klanten zullen de vislekkernijen ook kunnen komen afhalen of laten leveren via platformen als Deliveroo of Über Eats.