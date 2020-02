Exclusief voor abonnees Jean (72) en Josette (68) werden vijf jaar geleden verliefd op elkaar, nu openen ze samen een reisbureau Jan Aelberts

19 februari 2020

10u25 0 Antwerpen Vijf jaar geleden werden Josette (68) en Jean (72) verliefd op elkaar tijdens een reis in Spanje. Een kind kwam er niet meer. Of toch. Onlangs werd reisbureau ‘Kamaan Reizen’ geboren. “Er is niks mooier dan samen met de man of vrouw van je leven iets uit de grond te stampen”, zegt Josette. “Te laat is het pas als je onder de grond ligt.”

Voor het koppel uit Merksem, samen 140 jaar op de teller, is leeftijd bijzaak, de liefde allesbehalve. “We leerden elkaar vijf jaar geleden kennen tijdens een groepsreis in Spanje”, vertelt Josette, duidelijk de woordvoerder van het nieuwe reisbureau én het huishouden. “We waren daar allebei als reisbegeleider. Vlak voor de reis hadden we al afgesproken. Ik zou Jean uitleggen wat hem te doen stond. We zouden twee uur lang samenzitten. Het werden er vijf. Toch was het geen coup de foudre. Bij het afscheid op de parking voelde ik wel iéts, maar ik kon het niet plaatsen. Pas in Spanje zelf sloegen voorzichtig de eerste vonken over.”

