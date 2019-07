Je vervelen tijdens de zomervakantie? Niet met deze tips! 8 zomeractiviteiten voor het hele gezin in Antwerpen



Nu de zomervakantie begonnen is, breken tal van gezinnen zich alvast het hoofd over wat er deze zomer allemaal voor leuks te beleven valt voor hun kroost. Wij verzamelden alvast een aantal events om aan te kruisen in de agenda!

Redactie

02 juli 2019

WILRIJK Zomerse voorleesuurtjes

Wat is er leuker dan in het zonnetje te luisteren naar een mooi verhaal? In juli en augustus kan je in heel Wilrijk genieten van de voorleesuurtjes. Kinderen (maar ook ouderen) vanaf vier jaar kunnen komen luisteren naar de leukste verhalen, onder de bomen van onder andere het Steytelink park, Valaar, of het Nachtegalenpark. Bij slecht weer wordt in de bib voorgelezen. En bovendien zijn de voorleesuurtjes ook helemaal gratis! Het volledige programma vind je op www.ccdekern.be. Tot dan!ANTWERPEN Circus I Love You

In het kader van de Zomer van Antwerpen komt Circus I Love You naar de Sloepenweg! Mannen met glitterleggings, balanceren op een touw, elkaar in de lucht gooien,... Niets is te gek voor deze circusbende. Met een waaier aan verbluffende acts en vrolijke Balkanmuziek laat het circus hun boodschap achter: “Iedereen kan zijn dromen waarmaken!” Stap binnen in de roze circustent, en laat je verrassen door de liefdevolle zomervoorstelling. Circus I Love You speelt van 28 juni tot en met 13 juli, elke dinsdag tot en met zaterdag om 20u. Voor de show van anderhalf uur betaal je 12 euro, tickets zijn te verkrijgen op www.zva.be.

HOBOKEN Vlaanderen feest!

Muziekliefhebbers kunnen zondag 7 juli terecht in Park Sorghvliedt in Hoboken. De ruimte voor kasteel Sorghvliedt wordt het decor voor een gezellige familienamiddag met een optreden van Zannemie en de bende. Bereid je voor op een muzikale roadtrip vol zottigheden en verfrissende miniverhalen! Tussen de optredens door is er animatie van ijsco Ali en ’t Zoonlief Collectief, en kan je genieten van een drankje of hapje op de barbecue tegen democratische prijzen. Het feest wordt afgesloten met een optreden van Wigbert, Astrid Nijgh en Lennaert Maes met het programma ‘Door de overlevenden’. Zij brengen een ode aan Vlaamse en Nederlandse zangers en brengen hun liedjes terug tot leven. Afspraak vanaf 14 uur in Park Sorghvliedt!

ANTWERPEN Alles op wieltjes

Op 30 juli en 1 augustus sport je gratis mee op wieltjes! Neem je bmx, step, skateboard of eender wat wieltjes heeft mee naar het Brooklynplein of het Tampicoplein voor een leuke dag op wieltjes. Heb je geen skateboard thuis? Geen probleem, want er worden ook wieltjes voorzien op de pleinen. Er zal een skate-initiatie gegevens worden door de Skate Twins voor iedereen van 6 tot 18 jaar die zin heeft in een leuke skatedag. Inschrijven is niet nodig, je komt en gaat wanneer je zelf wilt.

ANTWERPEN Muziek in de Wijk

Zomer? Dat betekent Muziek in de Wijk! Het wereldfestival op het Stuivenbergplein vindt plaats op 3, 10, 17 en 24 juli, van 18 uur tot 21 uur. Kom gratis genieten van muzikanten uit alle hoeken van de wereld met aanstekelijke beats, Afrikaanse reggaeritmes, stomende latin, soul, blues en nog veel meer! Daarnaast kan je proeven van de lekkere wereldkeuken die werd bereid door lokale verenigingen. Kinderen kunnen zich uitleven tijdens de circusworkshops of aan de schminkstand. Elke woensdag van juli wordt het Stuivenbergplein omgetoverd tot een wereldmuziekfestival voor groot en klein!

DEURNE Parkdag met yoga

Op woensdag 21 augustus ga je ‘back to nature’ in het Rivierenhof. Tijdens een workshop yoga van Namastekids vinden kinderen vanaf 3 jaar manieren om tot rust te komen en gaan op zoek naar hun talenten, die ze via verschillende creatieve manieren tot hun recht laten komen. Maar er is niet enkel yoga: je kan ook lekker gaan ravotten in de binnentuin van het kasteel, en in de vernieuwde speeltuin van het Rivierenhof. Breng zeker je lunchpakket, een snack en voldoende drank mee! De dag begint om 10 uur en eindigt om 16 uur, kinderen brengen en ophalen doe je aan Hooftvunderlei 160 in Deurne. De parkdag met yoga kost 7,5 euro, inschrijven kan via inschrijven.antwerpen.be.

HOBOKEN Speelfestijn Gravenhofpark

De hele zomervakantie kunnen de kids zich elke vrijdagnamiddag (met uitzondering van 12 juli en 16 augustus) uitleven in het Gravenhofpark! Er is een gratis open aanbod voor kinderen van alle leeftijden: springkastelen, knutselactiviteiten, grote spelen zoals vier op een rij, balsporten,... Kinderen zullen zich zeker en vast kunnen amuseren! Iedere vrijdagnamiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur welkom in het Gravenhofpark op de Louisalei!

ANTWERPEN De Schatten van Vlieg in het MAS

Een beetje cultuur in de zomer? Elke dag van de zomervakantie kan je met je kinderen deelnemen aan een zomerse zoektocht ‘Schatten van Vlieg’ in het MAS! Met een smakelijk doe-boekje voor kinderen van 5 tot 12 jaar ontdek je de expo ‘Antwerpen à la carte’. Via leuke opdrachten ga je op speurtocht en ontdek je het spoor van voedsel door de stad. Waar komt het eten vandaan? Hoe komt het terecht op ons bord? En waar blijven we met al het afval? Je kunt het doe-boekje gratis ophalen aan de balie van het MAS, tijdens de openingsuren van het museum (10 tot 17 uur). De zoektocht duurt zo’n 40 minuten, en kinderen tot 12 jaar mogen gratis meedoen. Veel plezier!