Jazz Middelheim stelt alternatief programma uit naar september ADA

28 juli 2020

16u12

Bron: Belga 2 Antwerpen Jazz Middelheim stelt zijn ingeperkte editie van dit jaar uit naar september. "We houden de moed erin en kijken met vertrouwen naar de editie van september", zegt directeur Bertrand Flamang. "Derde keer, goede keer?" Ook andere culturele evenementen namen maatregelen.

Jazz Middelheim had zijn oorspronkelijke plannen al omgevormd tot een kleinschalige versie van het festival met vooral Belgisch jazztalent, maar door het verbod op evenementen in de stad Antwerpen kan ook dat nu niet plaatsvinden. Geen Jazz Middelheim van 13 tot 23 augustus dus in Park Den Brandt, maar de organisatie hoopt van 18 tot 27 september alsnog een reeks optredens te kunnen verzorgen.

“Met goeie moed zagen we deze kleinschalige en coronaproof editie tegemoet, maar de curve evolueerde niet in ons voordeel”, zegt Flamang. “Dat de versoepeling wordt teruggeschroefd, is uiteraard de juiste beslissing om de gezondheid en veiligheid van festivalgangers, artiesten, medewerkers en vrijwilligers te blijven garanderen.”

Tickethouders worden zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte gebracht.