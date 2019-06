Jazz Middelheim sluit af met hommage aan ‘festivalpeter’ Toots Thielemans BJS/BLG

14 juni 2019

11u39 0

Jazz Middelheim sluit zijn vijftigste editie dit jaar af met een eerbetoon aan wijlen “festivalpeter” Toots Thielemans. Daarvoor heeft het festival de Amerikaanse jazzlegende Kenny Werner, een goede vriend van Thielemans, en de Franse mondharmonicaspeler Grégoire Maret weten te strikken. Zij krijgen bovendien de hulp van onder meer gitarist Philip Catherine en drummer Dré Pallemaerts.

Thielemans miste van 1981 tot zijn dood in 2016 geen enkele editie van “zijn” festival. Hij stond er talloze keren op het hoofdpodium en was ook elders een belangrijk ambassadeur voor Jazz Middelheim. “Dankzij zijn deelname kreeg het festival nog meer internationale allure en groeide het uit tot wat het vandaag is: een breed cultureel familiefeest voor jong en oud, en een gevestigde waarde voor jazzliefhebbers”, zegt Antwerps cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA). “Bij deze feestelijke editie van Jazz Middelheim hoort dan ook een passend eerbetoon.”

De ticketverkoop van slotdag 18 augustus is reeds gestart. Ook Joe Lovano Tapestry Trio, Manuel Hermia en “artist in residence” Ambrose Akinmusire staan die dag op het podium van Jazz Middelheim in Park Den Brandt in Wilrijk.