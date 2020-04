Jazz Middelheim schrapt editie 2020, maar hoopt op dezelfde headliners in 2021 BJS/BLG

15 april 2020

20u09 0 Antwerpen Jazz Middelheim, voorzien van 13 tot 16 augustus in Antwerpen, zal dit jaar niet kunnen plaatsvinden na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad over massa-evenementen. Organisator Bertrand Flamang heeft het over een “zware klap”, maar stelt dat de eerste contacten al zijn gelegd om zoveel mogelijk van de al bevestigde headliners in 2021 alsnog op het podium in Park Den Brandt te krijgen.

De financiële impact van de annulatie is volgens Flamang nog niet duidelijk. “De festivalgangers en artiesten zijn de koningen van ons festival, daar gaat onze aandacht nu naartoe”, stelt hij. Op praktische info voor tickethouders is het wel nog even wachten, maar allicht zal er ook bij Jazz Middelheim worden gewerkt met een vouchersysteem voor een volgende editie.

Voor de editie van 2020 waren al Iggy Pop en Bill Laswell bekendgemaakt. De onthulling van de rest van de affiche was gepland voor maart maar werd uitgesteld omwille van de coronacrisis.