Jazz Middelheim klaar voor "XS editie" met ticketverkoop per bubbel ADA

24 juli 2020

12u18

Bron: Belga 0 Antwerpen In het Antwerpse Park Den Brandt vindt van 13 tot 23 augustus een “XS editie” van Jazz Middelheim plaats. De capaciteit is beperkt tot 400 personen per dag, een beslissing die volgens de festivalorganisatie al voor de Nationale Veiligheidsraad van donderdag werd genomen. Tickets zijn alleen vooraf te koop per bubbel, waarna de organisatie elke dag de tafels opstelt op basis van het aantal bubbels en de omvang daarvan.

Jazz Middelheim belooft een “dwars, avontuurlijk en vanzelfsprekend toonaangevend jazzprogramma”, maar qua veiligheidsmaatregelen wordt niets aan het toeval overgelaten. “De schrik bij de mensen zit er weer meer in en niet onterecht, maar dat wil niet zeggen dat je binnen je bubbel niet van een prachtig concert kan genieten in de buitenlucht”, zegt organisator Bertrand Flamang. “Dan moet alles natuurlijk wel perfect volgens de regels georganiseerd zijn en dat zal bij ons het geval zijn. Wij zijn in dezen de natuurlijke partner van de overheid: mensen moeten zich kunnen ontspannen en kunnen léven binnen hun bubbel.”

De bezoekers van Jazz Middelheim zullen aan tafel zitten per bubbel, waar ze vervolgens bediend worden, en zullen een mondmasker moeten dragen bij verplaatsingen op het terrein. Alles speelt zich in openlucht af en op minstens anderhalve meter afstand van elkaar. “We passen het protocol van zowel de horeca als de kunst- en eventsector strikt toe”, verzekert Flamang.

Op de affiche staat alvast heel wat Belgisch jazztalent zoals Jef Neve & Teus Nobel, Mâäk Quintet en Tuur Florizoone, maar ook de in Antwerpen wonende Zuid-Afrikaanse Tutu Puoane. Er wordt ook vier keer een “jazzbrunch” georganiseerd. Alle praktische info staat op www.jazzmiddelheim.be.