Japan verovert de Vrijdagmarkt: sakefestival serveert 100 verschillende sake's Annelin Marien

01 oktober 2019

16u19 0 Antwerpen Vandaag komt er een stukje Japan naar de Vrijdagmarkt tijdens het allereerste sakefestival van België. Het is namelijk World Sake Day, en restaurant Dim Dining organiseert een festival dat draait rond het Japanse drankje.

Nog tot 21 uur kan je op de Vrijdagmarkt proeven van 102 verschillende sake’s. Sake is een Japanse alcoholische drank, die onder andere wordt gemaakt van rijst en wordt daarom ook wel rijstwijn genoemd. Met allerlei activiteiten gedurende de dag, van Japanse drums tot masterclasses met echte Japanse sakemeesters, wil Dim Dining de Vlaming op een leuke manier het Japanse drankje leren kennen. Bij die sake worden ook hapjes van het restaurant en Jitsk Chocolatier geserveerd.

Jonas Kellens van Dim Dining vertelt: “Vijf weken geleden zijn we met het hele team van Dim Dining naar Japan geweest om producten te leren kennen, en die reis was een inspiratie voor dit sakefestival. We waren in het restaurant al bezig met sake, maar veel mensen hebben er nog schrik van omdat ze denken dat het te straf is. Maar sake is eigenlijk niet veel sterker dan wijn! Daarom deze toegankelijke manier om mensen kennis te laten maken met sake. We hebben er 102 verschillende, en elke sake is anders: zoet, zuur, bitter, sparkling,... Een sake is veel meer dan alleen een doorzichtig drankje!