Japan boven in nieuwe tentoonstelling: karaoke, samoerai en manga in MAS

17 oktober 2019

15u18 4 Antwerpen In het Antwerpse MAS opent vrijdag ‘Cool Japan’, een expo die de bezoeker een blik gunt op wereldwijd bekende iconen van de Japanse pop- en beeldcultuur én eeuwenoude kunstwerken die hen beïnvloedden. Mét een echte karaoke.

De expo toont stukken uit Antwerpse verzamelingen van Japanse kunstwerken en voorwerpen in dialoog met hedendaagse Japanse kunst en fenomenen als Hello Kitty, mangafiguren, ‘cute fashion’ en robots. ‘Cool Japan’ is de Antwerpse versie van een expo die eerder al te zien was in het Nederlandse Nationaal Museum van Wereldculturen.

De Antwerpse touch beperkt zich niet tot details, want Antwerpen en Japan hebben een lange gezamenlijke geschiedenis. “In de tweede helft van de negentiende eeuw heerste hier een echte rage rond al wat Japans was en verzamelaars zoals dichter Max Elskamp legden indrukwekkende kunstcollecties aan’, zegt schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud. “In omgekeerde richting zijn vandaag de dag de grote groepen Japanse toeristen niet weg te denken uit Antwerpen. Dat hebben we zowel te danken aan onze kathedraal als aan het daar erg populaire verhaal van ‘Nello & Patrasche’.”

Cute fashion

In ‘Cool Japan’ kunnen bezoekers ook oude en hedendaagse Japanse kunst bewonderen, ontdekken hoe modeontwerpers zich door Japan lieten inspireren of de knappe tatoeages van de oude strijders bekijken. Er gaat ook aandacht naar de kleurrijke ‘Kawaii’ of cute fashion uit Tokyo. Zo zijn de opvallende Hello Kittyschoenen van Lady Gaga hierdoor geïnspireerd. In de expo is het ook meer dan kijken alleen: wie wil kan een babbeltje slaan met robot Pepper, urenlang mangastrips lezen in onze bibliotheek of luidkeels meezingen in de karaoke.

‘Cool Japan’ opent vrijdag voor het grote publiek, en loopt nog tot 19 april 2020.