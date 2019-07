Jan Borluutplein vijf maanden lang afgesloten tijdens werken Jan Aelberts

09 juli 2019

17u28 0 Antwerpen Het Jan Borluutplein in Borgerhout wordt vanaf 6 augustus vernieuwd. Het einde van de werken is gepland voor het einde van dit jaar.

“Het plein krijgt een speelse invulling voor jonge kinderen en nieuwe zitbanken”, zegt het district. “De voetpaden worden verbreed en er komen voetpad-uitstulpingen aan elk kruispunt. Waar mogelijk worden er bomen aangeplant.”

Op 6 augustus 2019 start de aannemer met het opbreken van de rijweg en het plein. Het Jan Borluutplein wordt volledig afgesloten. Alle zijstraten lopen dood op het plein. In de Gillis Van Biervlietstraat geldt tijdelijk een parkeerverbod aan één kant om een dubbele rijrichting mogelijk te maken.

Er zal nooit aan twee kanten tegelijk gewerkt worden, zodat het voetpad steeds aan een zijde toegankelijk blijft. De toegang tot de woningen is steeds verzekerd. Tijdens de werken is de rijweg toegankelijk voor bewoners om te laden en te lossen. De garages op het plein zijn niet bereikbaar tijdens de werken, garages in de aangrenzende straten wel.

Afhankelijk van het weer, zou het vernieuwde plein eind dit jaar klaar moeten zijn.