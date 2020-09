Jae-Ik Lee (21) nieuwste speler van Antwerp FC: “Engeland is mijn ultieme doel” Michael Vergauwen

17 september 2020

12u05 0 Antwerpen Zoek hem zondag nog niet op het veld tegen Eupen. Speelgerechtigd is Jae-Ik (spreek uit: Jake) Lee, nieuwste aanwinst van Antwerp FC, immers nog niet. De Zuid-Koreaanse centrale verdediger traint nog even individueel.

Z’n transfer zat al even in de pijplijn, gisteren werd hij helemaal afgerond. Jae-Ik Lee wordt door Antwerp een jaartje gehuurd van Al-Rayyan, vice-kampioen van Qatar. De Great Old bekwam ook een aankoopoptie.

De Zuid-Koreaan zal er zondag in de competitiewedstrijd tegen Eupen nog niet bij zijn, hij traint nog even - uit voorzorg - individueel. Voor de camera’s van de club reageerde de jonge Aziaat wel al een eerste keer op zijn opmerkelijke transfer.

“Ik heb in Qatar gespeeld bij Al-Rayyan voor één seizoen, ervoor in Zuid-Korea en nu dus hier. Ik ben een linksvoetige centrale verdediger en bouw graag op van achteruit”, leren we uit zijn eerste reactie.

Seol

Lee treedt op de Bosuil in de voetsporen van Ki-hyeno Seol, de ondertussen 41-jarige ex-aanvaller die in 2000-2001 voor Antwerp speelde, daarna naar Anderlecht trok en vervolgens nog carrière maakte bij Wolverhampton in de Championship en bij Reading en Fulham in de Premier League.

“Hij is erg bekend in Zuid-Korea. Seol speelde het WK in 2002. Hij was een heel goeie speler. Na zijn periode in België trok hij naar Engeland. En da’s ook mijn doel”, bekent Lee nog.

Nog interessant om weten is dat Lee vorig jaar het WK U20 speelde. Meer nog: hij kwam elke minuut in actie én bereikte met Zuid-Korea verrassend de finale, waarin uiteindelijk met 3-1 verloren werd van Oekraïne.

“Dat was echt een heel mooie ervaring”, besluit hij. “Ik heb er veel geleerd en het is ook mede dankzij dat kampioenschap dat ik nu hier ben beland. Ik wil bij Antwerp mezelf ontwikkelen en zoveel mogelijk spelen. De titel? Dat moet mogelijk zijn, we kunnen alles winnen, dus waarom ook het kampioenschap niet?”