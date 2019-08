Jachthaven Willemdok ziet steeds minder pleziervaart: “Het zou helpen als Londenbrug weer vaker open kon” Philippe Truyts

01 augustus 2019

18u09 8 Antwerpen De Jachthaven in het Willemdok beleeft moeilijke tijden. “We krijgen een derde minder bezoekers dan een paar jaar geleden”, zegt zaakvoerder Patrick Van den Bulck. “En dat ligt aan de slechte toegankelijkheid over het water. Het zou al helpen als de Siberia- en de Londenbrug dagelijks meer open mochten. Drie uur potdicht tussen 15 en 18 uur is veel te lang.”

De Londenbrug blijft de gemoederen beroeren. Begin deze week raakte bekend dat er binnen enkele maanden geen tram (lijn 70) meer zal over rijden. Terwijl de nieuwe brug toch 8 miljoen euro heeft gekost. Handelaars reageerden kwaad en ook schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) is er niet bepaald blij mee. Bij de Jachthaven Willemdok gaan ze er geen traan bij wegpinken. Patrick Van den Bulck: “We hebben absoluut niet gevraagd om die tram af te schaffen. We dringen er bij het Antwerps havenbestuur wél op aan om dagelijks een ‘draai’ of twee extra in te lassen voor de bruggen tussen de Royerssluis en het Willemdok. Vóór de tram over de Londenbrug reed, waren er meer doorvaarten. Vooral het interval tussen 15 en 18 uur is een probleem. Wie dan pas in Antwerpen arriveert, zit ‘gevangen’ en mag het vergeten om nog even een namiddag stad mee te pikken.”

Daling

Havenmeester Tony Anzempamber heeft in juli circa 500 pleziervaartuigen in het Willemdok geteld. “Vroeger waren dat er zeker 600 à 700. Heel demotiverend voor ons. Het lijkt hier soms op een klaagmuur. De mensen moeten veel te lang wachten aan de bruggen. Ze blijven dan ook steeds vaker weg uit Antwerpen.”

Onbegrijpelijk dat een ophaalbrug een obstakel is voor een tram. Met de juiste communicatie los je dat altijd op. Patrick Van den Bulck

Van den Bulck begrijpt overigens niet waarom een ophaalbrug een obstakel zou zijn voor een tram. “Met de juiste communicatie los je dat altijd op. Je kunt ervoor zorgen dat een naderende tram niet hoeft te wachten en de brug pas later opent. In Amsterdam werkt dat goed. De bediening van de bruggen is ook ouderwets: voor de Siberia- en Londenbrug is dezelfde brugwachter verantwoordelijk. Die moet dan telkens in zijn auto springen. Als hij in de file staat, blijft één brug gesloten.”

Voor wie zich afvraagt hoe vaak de Londenbrug wordt opgehaald: twaalf maal per etmaal op weekdagen, dertien keer op weekenddagen.

“Bereikbaarder”

Schepen Koen Kennis hoopt intussen dat er na het verdwijnen van tram 70 ooit weer een vaste lijn over de Londenbrug spoort. “Dat hangt af van de extra trams in de komende jaren. We geven De Lijn mee wat onze noden zijn. Ik heb hen een paar weken geleden ook duidelijk gezegd dat het schrappen van die verbinding over die brug geen goed idee is. Maar het is ook zo dat voor elke kilometer die De Lijn ergens toevoegt er een andere moet wegvallen. Door het schrappen van tram 70 wordt lijn 1 tussen het Zuid en de Havanasite op de Noorderlaan mogelijk. Het Eilandje is trouwens veel bereikbaarder met het openbaar vervoer dan vijf jaar geleden. Tram 7 rijdt tot het MAS, tram 24 zal tot aan het Havenhuis kunnen.”

“Goede zaak”

Dirk Wiesé van TreinTramBus ligt niet wakker van de beslissing van De Lijn. “We hebben de vervoersmaatschappij destijds aangeraden om geen tram over de Londenbrug te sturen. Geen slechtere investering dan een tram die lang stilstaat en zo het hele traject in de war stuurt. Maar dat er nu toch sporen liggen, is ook een goede zaak. Stel dat er een ongeval op de Leien is dat alles blokkeert. Dan kun je via de Londenbrug en de Rijnkaai nog naar de binnenstad. Zo maak je je tramnet robuust. Die tramlijn 1 die een groot stuk van tram 70 overneemt, zullen we hard nodig hebben.”

Koen Kennis wijst tot slot nog op wat vergeten pluspunten van de nieuwe Londenbrug, die 14 meter breder is dan de oude. “We hebben nu een fietspad in dubbele richting met een brede ‘schrikstrook’ en een breder voetpad. Op de oude brug was alles te smal. Bovendien kunnen de hulpdiensten nu over de trambedding. Dat levert tussen de Noorderlaan en de stad veel kortere aanrijtijden op.”