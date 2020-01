Jaarverslag FGP-Antwerpen: één op de drie arrestaties gelinkt aan drugsdossier Patrick Lefelon

24 januari 2020

10u24 0 Antwerpen De federale gerechtelijke politie heeft vorig jaar 561 personen aangehouden. Meer dan éénderde van de verdachten werd opgepakt in nieuwe drugsonderzoeken. Daarnaast waren er zes nieuwe moordonderzoeken, het fraude-onderzoek tegen advocaat Marc G., het dossier Graaf, het dossier Molenaar en nog tientallen andere interessante onderzoeken. Kortom, het jaarverslag van de federale gerechtelijke politie is er.

De afdeling die met de meeste aandacht gaat lopen, is de afdeling ‘Agressie’. De afdeling zwoegde het hele jaar op nieuwe aanslagen binnen het drugsmilieu. Er wordt gewerkt rond drie clusters: een reeks aanslagen in maart, een reeks in de zomer en een laatste reeks in november. Voor de cluster van maart met aanslagen in de buurt van Park Spoor Noord zitten momenteel drie verdachten in de cel.

Verder kwam Agressie tussenbeide bij zes nieuwe moordonderzoeken. Eén van de opvallendste zaken was de ontvoering en de moord op de achtjarige Daniël El Alali in het asielcentrum van Broechem. Daarvoor zitten twee Pakistaanse verdachten in de cel.

En er is natuurlijk ook de “cold case” waarin glazenwasser Stephaan Du Lion ondertussen vier moorden op jonge vrouwen heeft bekend.

Dossier Graaf

Bij BNP Paribas Fortis werd op 3 februari 2019 een kluizenkraak vastgesteld. Inbrekers waren via tunnels en de riolering in de kelder binnengeraakt en hadden een 27-tal kluizen opengebroken. De speurders van de sectie “Goederen” arresteerden vier Georgische verdachten, leden van de Vor y Zakone (Russisch voor: ‘dief volgens de wet’). “De eventuele buit blijft een mistig gegeven”, zo meldt de FGP in zijn jaarverslag.

Een ander dossier waarin FGP succes boekte was de massale diefstal van machines op bouwwerven en uit bestelwagens van bouwfirma’s. De speurders stootten op oude bekende Sebastian A. uit Merksem, die reeds 10 jaar actief is in België maar telkens de dans wist te ontspringen. Deze keer is er meer bewijs tegen hem. Hij werd samen met drie Bulgaarse dieven ingerekend. Het gestolen materiaal werd verkocht via tweedehandssites en op markten in Brussel en Duitsland.

Zwarte kluis gevonden

De eigenaar van Hotel Le Sud hield er een witte en een zwarte boekhouding op na. Het hotel gelegen achter het Museum voor Schone Kunsten werd eerder al veroordeeld omdat het tienerpooiers als klanten toeliet. Minderjarige meisjes moesten zich daar prostitueren.

De sectie “Mensenhandel, sociale fraude” voerde ook een financieel onderzoek. Daaruit bleek dat cash-betalingen niet in de boekhouding werd ingegeven maar apart in een verborgen kluis werden opgeslagen. Bij een huiszoeking vonden de speurders die kluis. De eigenlijke hoteleigenaar, die officieel in Thailand woont maar meestal in België verblijft, zou de zwarte opbrengsten, geraamd op 920.000 euro, hebben geïnvesteerd in vastgoed in Thailand.

Bijna gestikt

En dan is er natuurlijk de sectie ‘Drugs’ die zich met de pure invoer en uithaling van cocaïne via de haven bezighoudt. De drugssectie arresteerde vorig jaar in totaal 51 verdachten. In 2018 waren dit er 23. Het opvallendste onderzoek hier is dossier ‘Closecall’.

Op 25 juli sloegen twee mannen alarm omdat zij in een container opgesloten zaten op de terminal van MPET in de Waaslandhaven. De container werd getraceerd in het terminalsysteem maar stond niet op de voorziene plaats. De terminal ging in ‘lock down’ om de verdwenen container te vinden.

Uiteindelijk troffen de speurders de bewuste container aan en konden de twee personen bevrijd worden, een van hen was quasi verstikt. De container was geladen met een soort steenpuin maar bevatte ook verschillende sportzakken die met een koord met elkaar verbonden waren. Achteraf bleek het om een lading van 1078 kg cocaïne te gaan. In dat dossier werden 7 personen gearresteerd.

Samen met de douane nam de federale politie vorig jaar 62 ton cocaïne in beslag.