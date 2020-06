Jaarrapport ombudsvrouw: goede punten voor wijkteams politie, maar vuile straten blijven veel ergernis opwekken bij Antwerpenaren Philippe Truyts

22 juni 2020

17u56 0 Antwerpen De stad behandelde het voorbije jaar 146.989 vragen, meldingen en klachten. Dat is een procent meer dan in 2018. Ruim de helft van de meldingen had te maken met sluikstort en zwerfvuil. Uiteindelijk moest ombudsvrouw Karla Blomme van 1.142 klachten en meldingen een dossier opstellen, een stijging van zes procent tegenover het jaar voordien.

Antwerpen startte in 1991 als eerste Vlaamse stad met een ombudsdienst. Tuur Van Wallendael, die na een carrière als VRT-journalist schepen werd in Antwerpen, was de allereerste ombudsman. Karla Blomme staat aan het roer sinds 2006. Het is haar taak om uit te klaren wat de stad in eerste lijn niet opgelost krijgt.

Sluikstort

Ergernis over vuile straten blijft een onuitwisbare klassieker. “Er kwamen bij de diensten 81.124 opruimmeldingen binnen”, zegt Blomme. In 2018 waren dat er nog 83.762. “De stad reageert alert via de sluikstortlijn”, stelt de ombudsvrouw vast.

Het klantenmanagement van de lokale politie behandelde 854 klachten. Iets meer dan de helft (451) daarvan bleek ongegrond. Bij het Zorgbedrijf liepen maandelijks gemiddeld 88 klachten en meldingen binnen. Huisvestingsmaatschappij Woonhaven registreerde vorig jaar 384 meldingen.

Parkeren

Echte trendbreuken met de voorbije jaren ziet Blomme niet. “Mobiliteitskwesties leiden bij mij tot de meeste dossiers. Dat gaat dan vooral over parkeren en de lage-emissiezone. De uitbreiding van het bewonersparkeren in de rand veroorzaakte nogal wat ongerustheid, onder meer in Deurne.”

De administratie zet minder in op actief contact. Méér persoonlijk contact is dan weer een sterkte van de wijkteams van de politie. Daar werken we vlot en transparant mee samen Karla Blomme

De stad plooit zich meer en meer terug op digitaal werken. Blomme: “Voor een aantal burgers blijft dat een moeilijke zaak. De administratie zet minder in op actief contact. Méér persoonlijk contact is dan weer een sterkte van de wijkteams van de politie. Daar werken we vlot en transparant mee samen. De wijkteammanagers hebben een goed zicht op wat er in de buurten leeft. Ze leggen structurele problemen op tafel bij andere stadsdiensten.”

De gemeenschapswachters – de vroegere buurttoezichters – moeten zich vaker dan vroeger bezighouden met repressief optreden. Zo kunnen ze intussen GAS-boetes uitschrijven. “Daar is het zoeken naar een nieuw evenwicht”, stelt Blomme.

De gegronde klachten zijn aan het schepencollege voorgelegd. Alle aanbevelingen zijn gevolgd.