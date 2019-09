Jaarmarktweekend: centrum Hoboken autovrij en tram vervangen door pendelbus JAA

05 september 2019

18u25 0 Antwerpen Het jaarmarktweekend van Hoboken vindt dit jaar plaats van vrijdag 13 september tot en met maandag 16 september in het centrum. Dat wordt op zondag en maandag verkeersvrij gemaakt. Tram 4 wordt vervangen door een pendelbus.

De kermis is al open vanaf zaterdag 7 september en blijft staan tot 16 september. In die periode kan er niet geparkeerd worden op de Kioskplaats. Op zondag kan je in het centrum terecht voor de traditionele rommelmarkt, een brocantemarkt, het foodfestival en de verenigingenmarkt. Dan worden de Kapelstraat, de Kioskplaats, de Lelieplaats, de Van Amstelstraat en de Marneflaan volledig afgesloten van 6 uur ‘s morgens tot 19 uur. Ook parkeren is er dan verboden.

Op maandag gaat de traditionele feestmarkt en de veeprijskamp door. Tot aan het vuurwerk kan je terecht op het foodfestival op de Lelieplaats. Ook dan zijn dezelfde straten afgesloten van 6 uur tot 19 uur, samen met de Moretusstraat, de Spaaklaan en het Vuurkruisplein.

Op zondag en maandag kan tram 4 niet tot in het centrum rijden. Tussen de Zwaantjes en de Oudestraat rijdt tussen 8 uur en 18 uur een retropendelbus die je in stijl naar de jaarmarkt brengt.