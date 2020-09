Ivan Leko na de 4 op 12 nu naar ex-club STVV: “Focus op wie hier wél is” MVS

11 september 2020

14u06 0 Antwerp Zondagmiddag trekt Ivan Leko naar ex-club STVV. Na de 4 op 12 de voorbije weken wordt het stilaan tijd dat de Kroaat nog wat punten sprokkelt. De interlandbreak kwam op een goed moment om de automatismen verder aan te scherpen.

“We blijven doorgaan zoals we bezig zijn, maar natuurlijk verwacht ik dat het elke week beter zal gaan”, vertelt hij. “Jammer dat we die match op Charleroi verloren. Zeker de manier waarop we speelden, zeker gezien we goed startten. We verdienden meer. Zo’n matchen tegen Charleroi en Gent, ploegen met dezelfde ambities als ons, dat zijn dubbele punten. Maar ok, we moeten dat accepteren en ons focussen op wat nog komt. Dit is nog altijd de competitiestart, er zijn nog veel matchen.”

Over het uitblijven van transfers - Antwerp is nog op zoek naar een centrale verdediger, een winger en een aanvaller - wou Leko niet te veel uitweiden.

“Jullie weten ook hoe het werkt. Ik focus me op de spelers die hier zijn. Praten over mogelijke transfers is verloren energie. Ik hou me bezig met wat ik kan controleren. Ik doe m’n eigen ding, ben geen poppetje van iemand. Ik zoek geen excuses. Zo ben ik niet. Ik heb vertrouwen in hoe we bezig zijn. Dat er maar één spits meer is? Het klopt dat dit niet ideaal is, en dat een team meestal drie, vier spitsen heeft, maar het is nu zo. Ik wil er geen thema van maken, want dat gaat ons niet vooruit helpen.”

