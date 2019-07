Italiaanse kazen, Griekse olijfolie en salsamuziek... Fiesta Europa verovert hele week Groenplaats Jan Aelberts

11u58 0 Antwerpen Fiesta Europa verovert vanaf morgen Antwerpen. De markt brengt de hele week souvenirs, streekproducten, muziek en natuurlijk culinaire specialiteiten uit heel Europa naar de Groenplaats.

Liefhebbers kunnen langs tientallen kramen met delicatessen als Italiaanse kazen en Griekse olijfolie een reis maken door Europa. Op het internationaal terras staan paëlla, een wokschotel of pizza op het menu, door te spoelen met een frisse pint of cocktail. Ondertussen kunnen de kinderen zich uitleven op de springkastelen in het kinderdorp. Wie nog een lief zoekt of gewoon de heupen los wilt maken kan zaterdag aan de bak tijdens een salsaworkshop om 14 uur. Alles wat je geleerd hebt kan je later op de avond in de strijd gooien tijdens de dj-set van Salsa Elegance. Er is elke dag muziek op de Groenplaats, van ‘s middags tot ‘s avonds. Het volledige programma vind je op Facebook.