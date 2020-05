Italiaans ‘coronaschip’ is na lange quarantaine uit Antwerpse haven vertrokken PhT

15 mei 2020

18u08 0 Antwerpen Het Italiaanse schip dat in quarantaine was geplaatst in de Antwerpse haven, heeft donderdag het anker gelicht. Dat laat het Havenbedrijf weten. “Wie nog aan boord was, heeft negatief getest. Alle betrokken instanties hebben daarna toestemming gegeven om af te varen.”

Het tankschip van rederij FT Quarto legde op 20 april aan in het Vijfde Havendok. De kapitein was ziek geworden. Hij bleek getroffen door het coronavirus en werd opgenomen in een Antwerps ziekenhuis. Vorige week lag hij nog op intensieve zorg. Hoe het nu met hem is, is niet bekend.

Drie andere bemanningsleden raakten ook besmet. De eerste stuurman, die het commando overnam van de zieke kapitein, herstelde vrij snel en bleef aan boord. De anderen werden in quarantaine gezet in een hotel.

De rederij en de havenautoriteiten zorgden al die tijd voor proviand en geneesmiddelen. Nieuwe testen wezen uit dat het gevaar geweken was, zodat het schip donderdag kon afvaren.