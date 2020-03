Isvag laat experten naar VITO-studie kijken:

“Nieuwe afvalcentrale langs Boomsesteenweg beter dan in haven” Philippe Truyts

20 maart 2020

17u52 0 Antwerpen Het bestuur van afvalcentrale Isvag in Wilrijk vindt zijn eigen plan voor een nieuwe installatie langs de Boomsesteenweg nog steeds beter dan een alternatief in de haven. Isvag vroeg twee experten om het recente onderzoek te analyseren dat VITO in opdracht van de stad uitvoerde.

Twee weken geleden belandde de studie van VITO op de tafel van het college in Antwerpen. Maar dat nam geen definitief standpunt in. Politiek ligt het dossier gevoelig. Sp.a wil graag de afvalverwerking naar de haven verplaatsen, N-VA voelt daar veel minder voor. Oppositiepartij Groen reageerde opgetogen over de studie. “De alternatieven voor Isvag halen een hoger energierendement, stoten minder CO2 uit en zijn goedkoper.”

Wilrijk beste plek

Isvag besloot twee experten onder de arm te nemen: professor Peter Quicker van de Technische Universiteit Aken en Dirk Van den Broeck, bedrijfsrevisor bij Grant Thornton Belgium. Zij komen tot heel andere resultaten dan wat Groen erin las. Al wijzen de experten er wel op dat een aantal passages in het onderzoek onleesbaar waren gemaakt. “Er is geen betere locatie dan die van Isvag en een alternatief in de haven is ook niet goedkoper. Op technisch vlak zijn er hoogstens gelijkwaardige alternatieven”, zo claimen de experten.

Dit is een opsteker voor iedereen die de voorbije jaren met hart en ziel aan onze plannen heeft gewerkt Kristof Bossuyt , voorzitter Isvag

Kristof Bossuyt (N-VA), voorzitter van Isvag, is gerustgesteld door de analyse van Quicker en Van den Broeck. “Dit is een opsteker voor iedereen die de voorbije jaren met hart en ziel aan onze plannen heeft gewerkt. Opnieuw is bewezen hoe gedegen dit project is. Je mag niet zomaar de positieve invloed op de luchtkwaliteit in Wilrijk negeren.”

Warmtenet

Volgens Bossuyt kan de eerste fase van het warmtenet bij wijze van spreken morgen in gebruik worden genomen. “Waarom zou je dat op het spel zetten voor een onzeker, complex en duur project?”

Professor Quicker verwerpt een verhuis naar de haven. “Ik blijf na het lezen van het rapport van VITO achter met de indruk dat men met geweld de afvalverbranding naar de haven wil overbrengen. Ik snap de logica niet. Zeker niet als je het warmtenet in het zuiden zou gaan voeden met een installatie die 160.000 ton waterzuiveringsslib uit heel Vlaanderen wil verbranden. Slib is geen energiebron.”