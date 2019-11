Israëlische historicus palmt Lotto Arena in BJS

12 november 2019

15u46 0 Antwerpen Er worden niet alleen concerten of sportwedstrijden in de Antwerpse Lotto Arena gehouden. Op 27 januari 2020 komt filosoof en historicus Yuval Noah Harari (43) langs voor een lezing.

Met drie boeken tegelijkertijd in de top 30 non-fictie staan en wereldwijd 20 miljoen exemplaren verkopen: filosoof en historicus Yuval Harari speelt het klaar. Hij is de auteur van onder meer ‘Sapiens’, ‘Homo Deus’ en ’21 lessen voor de 21ste eeuw’. De 43-jarige Joodse academicus heeft in enkele jaren mee het economisch debat vormgegeven en wordt bestempeld als een van de meest invloedrijke en verfrissende denkers van het moment. Obama zag hem bijvoorbeeld als de belangrijkste inspiratiebron voor zijn beleid.

De lezing van Harari is een initiatief van het tijdschrift Newsweek. Kaarten kosten kosten 52, 65, 95, 125 en 175 euro. Voor tickets die aan de kassa worden gekocht wordt een extra servicekost van 2 euro per ticket aangerekend.