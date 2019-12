Israëliër opgepakt in Paraguay voor witwaspraktijken in Antwerpen BJS/BLG

02 december 2019

13u17 0 Antwerpen In Paraguay is onlangs een 43-jarige Israëliër opgepakt die ervan verdacht wordt via een goudhandel in de Antwerpse diamantwijk aan witwaspraktijken te doen. Dat meldt het Antwerpse parket. De man zou diensten hebben verleend aan drugssmokkelaars. Hij zit momenteel in de cel in de Verenigde Staten, in afwachting van zijn uitlevering aan België.

Het onderzoek naar hoofdverdachte B.M. en zijn organisatie loopt al sinds eind 2017 en is gericht op de praktijken van de zaakvoerders van een vennootschap die in het centrum van de diamantwijk in Antwerpen een goudhandel uitbaatten. De goudhandel diende volgens het parket als dekmantel voor het witwassen van criminele gelden. Daarnaast zouden de verdachten ook betrokken zijn geweest bij het ondergronds versluizen van betalingen voor leveringen van cocaïne afkomstig uit Zuid-Amerika.

Hoofdverdachte B.M. reisde regelmatig naar Zuid-Amerika en werd daar uiteindelijk ook opgepakt. Midden november vonden er ook huiszoekingen plaats in de handelszaak en in de woningen van de man en zijn 69-jarige vader. Daarbij werden diverse luxegoederen, meer dan 100.000 euro cash geld en twee voertuigen in beslag genomen.