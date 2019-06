Isabelle (55) al vijf dagen in ziekenhuis door giftig visje op strand: “Zeer uitzonderlijke reactie op het gif” Sander Bral & Mathias Mariën

23 juni 2019

17u26 84 Antwerpen Het kleinste duveltje van de kust heeft weer toegeslagen. De Antwerpse Isabelle Van Hulle (55) werd op strandvakantie in Knokke gestoken door de kleine pieterman. Ze is volledig ingestort door het gif van het kleine visje en ligt al sinds woensdag in het ziekenhuis. “Een heel erg extreme reactie op het gif van de kleine pieterman.”

Het is slechts achttien centimeter groot maar de kleine pieterman is één van de meest giftige diersoorten van dit continent. Het kleine visje is al enkele jaren bezig aan een opmars aan de Belgische kust. De eerste rugvin bevat vijf tot zes erg giftige doornachtige vinstralen. De kleine pieterman houdt van warmte en graaft zich in in nat zand of ondiep water. Een echte plaag voor strandbezoekers. De steken zijn enorm pijnlijk.

Ongezien

Maar hoe de Antwerpse Isabelle Van Hulle (55) op het gif reageerde, is wel erg ongezien. “Ik zag het aan het gezicht van de vaatchirurg”, zegt Isabelle. “Zoiets had hij nog nooit meegemaakt.” Het heeft dan ook dagen geduurd voor dokters en specialisten wisten wat er precies aan de hand was met Isabelle. Ze was op strandvakantie in Knokke met haar kleinkinderen. Haar onfortuinlijke confrontatie met de kleine pieterman moet zich maandag of dinsdag hebben voorgedaan.

Op zoek naar juiste diagnose

“Of ik de steek gemerkt heb? Niet echt”, herbeleeft Isabelle. “Ik ben opgegroeid aan de kust en ben het wel gewoon om op scherpe steentjes of schelpjes te stappen. Ik ben pijn aan de voeten intussen wel gewend op het strand. Maar woensdag werd ik opeens onwel en verscheen er rode uitslag op mijn benen. Tegen de avond kon ik de pijn aan mijn voeten niet meer verdragen en ben ik op de spoed in Knokke opgenomen. Ik heb een tijdlang aan het infuus gelegen met antibiotica. Mijn voeten zwollen intussen verder op en kregen alle kleuren van de regenboog. Het is pas wanneer de vaatchirurg erbij werd gehaald dat de juiste diagnose gemaakt kon worden. De enige oplossing bleek opereren.”

Isabelle lag vandaag nog steeds in het ziekenhuis. Het weefsel op haar voeten moet terug groeien vooraleer ze terug naar huis mag. Hoe lang dat zal duren, is niet geweten. “Mijn vakantie met de kleinkinderen is volledig in het water gevallen”, zucht Isabelle. “Nu lig ik hier in het ziekenhuis, voor wie weet hoe lang nog?”

Allergisch

Het is niet duidelijk waarom haar lichaam zo hevig reageerde op het gif. “Zoals bij een wespensteek, zeker?”, vermoedt Isabelle zelf. “Sommige mensen voelen daar enkel eventjes pijn van, anderen worden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ik moet allergisch zijn aan dat verdomde visje.”

Isabelle maakt van de gelegenheid gebruik om andere strandbezoekers te waarschuwen. “Mijn kleinkinderen gaan nooit meer zonder watersandalen de zee in of het strand op”, benadrukt ze. “Ik raad dat trouwens aan iedereen aan. Ook opletten met huisdieren. Ik wil niet weten hoe honden reageren op dat gif.”