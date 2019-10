IS-weduwe uit Deurne smeekt om Belgische nationaliteit te mogen behouden Patrick Lefelon

17 oktober 2019

19u30 0 Antwerpen De 24-jarige Soraya E. die samen met haar drie kleine kinderen vastzit in een Koerdisch kamp voor gevangenen van terreurgroep Islamitische Staat, wil absoluut haar Belgische nationaliteit behouden. Alleen dan maakt zij kans ooit naar haar familie in Deurne te kunnen terugkeren. De federale procureur wil Soraya’s Belgische paspoort afnemen en haar laten veroordelen tot 5 jaar cel voor deelname aan terroristische activiteiten.

De jonge vrouw uit Deurne was amper twintig jaar toen zij in juni 2014 trouwde met Fayssal O. Ze liet haar familie in de waan dat ze op huwelijksreis gingen naar Italië, maar in werkelijkheid trokken ze naar Syrië, waar ze zich aansloten bij Islamitische Staat. Haar man ging vechten, zij raakte snel zwanger en zorgde voor hun kind.

Nadat Fayssal O. was gesneuveld, bleef Soraya E. trouw aan de terreurgroep Islamitische Staat en huwde met een andere strijder. Zij kreeg nog twee kinderen. Soraya trok op met de strijders toen die door de Amerikaanse troepen uit de bezette gebieden in Syrië werden verdreven.

De federale procureur: “Tot in haar laatste whatsapp-berichten toe begin 2019 verdedigde Soraya de terreuracties van Islamitische Staat. Nooit kwam er een woord van spijt of berouw voor de zovele oorlogsslachtoffers over haar lippen.”

Smeekbede van 47 seconden

Advocaat Jos Vander Velpen vroeg de rechters om medeleven met Soraya E. en vooral met haar drie kleine kinderen. De twee dochtertjes (4 en 3 jaar) en het zoontje (3 maanden) dat in erbarmelijke omstandigheden geboren werd in het gevangenkamp, zijn de grootste slachtoffers.

Jos Vander Velpen: “Maar ook Soraya is een slachtoffer van de terreurbeweging. Zij is misleid door haar eerste man. Tot op de dag van het huwelijk heeft zij getwijfeld om met hem te trouwen. Eenmaal aangesloten bij Islamitische Staat kon zij niet meer weg. Zij moest gehoorzamen aan de strenge islamitische leefregels of zij zou zelf gestraft of gedood worden. Zelfs in het kamp van Al-Hol durft zij haar niqab niet uit te trekken uit schrik voor represailles van medegevangenen."

De advocaat vroeg de rechtbank om Soraya haar Belgische nationaliteit te laten behouden. Anders wordt zij mogelijk uitgeleverd aan Marokko. Dat regime pakt IS-aanhangers hard aan.

Soraya had donderdagmorgen vanuit het gevangeniskamp Al-Hol een voicemail van 47 seconden ingesproken op de telefoon van haar moeder. Daarin belooft zij alles te doen om zich terug te integreren in de Belgische samenleving en haar kinderen volgens de Westerse normen op te voeden.

De familie van Soraya was voltallig in de rechtbank aanwezig. De familie heeft kort na de verdwijning van Soraya in 2014 de politie geïnformeerd en sindsdien al haar berichten doorgegeven. Dat breekt de familie nu zuur op want de procureur gebruikt die berichten om Soraya aan te klagen als deelnemer aan terroristische activiteiten.

Advocaat Jos Vander Velpen vroeg de rechtbank om Soraya niet te zwaar testraffen en verwees naar gelijkaardige zaken in Gent en Brugge. Daar kregen IS-weduwes een probatiestraf. Zij werden schuldig verklaard maar hoeven niet naar de gevangenis als zij zich aan enkele voorwaarden houden.

De rechtbank spreekt zich uit op 22 november.