Is jouw baby’tje een ‘boeleke’ of ‘kapoen’? Kleir brengt originele kleding op de markt voor de allerkleinsten ADA

23 mei 2019

14u57 4 Antwerpen Het Antwerpse kledingmerk KLEIR startte twee jaar geleden met de verkoop van T-shirts en truien met Antwerpse woorden op. Voor hun tweede verjaardag verkopen ze nu ook kleren voor de allerkleinsten. “Ook kinderen moeten het dialect leren.”

‘Doedisgewoon’, ‘daziedevanier’ en ‘paljas’. Het zijn enkele woorden en uitdrukkingen die de Antwerpenaar geregeld eens over zijn lippen laat rollen. Ook Antwerpenaren Nick Daelemans (25) en Mathias Vertessen (26). Zo kwamen ze op het idee om die woorden op T-shirts en pullen te drukken en te verkopen.

Voor de tweede verjaardag in juli komen ze nu ook met baby- en kinderkleren op de proppen. “De roep voor een collectie voor de allerkleinsten konden we niet meer negeren. Er zijn heel wat ouders die hun kind graag een beetje Antwerps dialect leren. En daar kan onze collectie zeker bij helpen”, lacht Nick.

“Het leuke is dat de kindercollectie mooi matcht met de sweaters die we momenteel al voor volwassenen aanbieden. Een matching outfit met één van je kinderen is altijd leuk en nu ook bij ons mogelijk”, vult Mathias Vertessen.

Voor de pasgeborenen hebben de heren dan weer drie rompertjes uitgebracht. ‘Boeleke’, ‘kapoen’ en ‘nazenwer’ zijn de drie opdrukken die net zoals bij de vorige collecties samen met een 70-tal Antwerpenaren werden gekozen. Je vindt de nieuwe collectie niet alleen in de webshop van KLEIR. (www.kleirantwerp.be) maar sinds kort ook in 6 verschillende winkels in groot Antwerpen.