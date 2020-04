Inwoners moesten week langer afvalzakken bijhouden: wie ze op paasmaandag tóch op straat zette, krijgt geen boete PhT

14 april 2020

15u19 1 Antwerpen Inwoners van de districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout en Deurne hoeven geen boetes te vrezen omdat ze hun huisvuil op paasmaandag tóch hadden buitengezet. De stad had op 8 april gemeld dat de ophaling uitzonderlijk zou verschuiven naar 20 april. Bevoegd schepen Fons Duchateau vraagt begrip. “Dit zijn geen normale (corona)tijden. Zones draaien op beperkte bezetting. Om te vermijden dat teams elkaar ziek maken, worden ze strikt uit elkaar gehouden.”

De warmte van de afgelopen week maakt dat gezinnen zonder terras of tuin een week langer opgescheept zitten met geurhinder in huis. Net nu iedereen zoveel mogelijk in zijn ‘kot’ moet blijven. Links en rechts klonk daar frustratie over. Fons Duchateau vraagt op zijn Facebookpagina de mensen om in ‘deze crisis verder te kijken dan de eigen vuilzak’. Hij neemt het op voor de huisvuilophalers. “Door ziekte en afwezigheden moeten ze zich dubbel inzetten. En er is het afstand houden: dan kun je geen verschillende teams op dezelfde plaats inzetten. Met externe hulp gaat het ook niet. De hele sector kampt met grote tekorten. Door het wegvallen van extern onderhoud zijn zelfs niet alle ophaalwagens beschikbaar.”

Belofte

Duchateau belooft dat hij zijn uiterste best zal doen om de stad proper te houden, ongeacht waar je woont. Ik begrijp ook dat nogal wat mensen hun afvalzakken hebben buitengezet omdat ze hun kalender volgden. Maar een pandemie laat zich niet in kalenders en planningen vangen. We geven niemand een boete.”

Volgende afspraak: 20 april.