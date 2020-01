Invloedrijke Amerikaanse straatmuzikant Moondog komt tot leven via orgel Sint-Catharinakerk Sander Bral

03 januari 2020

12u23 0 Antwerpen Een unieke belevenis zondagmiddag in de Sint-Catharinakerk in het Antwerpse Begijnhof. Gevierd orgelspeler Luc Ponet zal er met drie andere klassiek geschoolde muzikanten het werk van de Amerikaanse jazzmuzikant Moondog tot leven brengen op het barokorgel van de kerk. De blinde Moondog ontpopte zich in het New York van de jaren vijftig van straatmuzikant tot invloedrijk cultfiguur in de jazzwereld.

Het Antwerpse Rotkat Records en Game Of Tones slaan zondag de handen in elkaar voor een exclusief concert in de Sint-Catharinakerk in het Begijnhof aan de Antwerpse studentenbuurt. Gevierd organist en musicus Luc Ponet zal er het barokorgel onder handen nemen en samen met saxofonist Maarten Vergauwen, contrabasist Gabriele Basilico en percussionist Alexander Ponet het werk van de legendarische Amerikaanse straatmuzikant Moondog tot leven wekken.

‘Viking of 6th Avenue’

Louis ‘Moondog’ Hardin stond in de jaren vijftig in New York omwille van zijn weelderige baard en vikinghelm gekend als ‘the Viking of 6th Avenue’, de buurt waar hij muziek en poëzie bracht als straatmuzikant. Hij groeide al snel uit tot een cultfiguur en zijn invloed op jazz, folk, klassieke muziek, avant-garde en spoken word is vandaag de dag ongezien.

De Limburgse Luc Ponet werd in de jaren tachtig internationaal bekend als organist, dirigent en later ook docent. Zijn adaptatie van het werk van Moondog zondag zal opgenomen en op vinyl geperst worden.

Het concert start om 15.00 uur in de Sint-Catharinakerk. Kaartjes kosten 15 euro in voorverkoop.