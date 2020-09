Intieme optredens tijdens het dineren: ‘Handelsbeurs by Night’ breidt uit naar ‘Handelsbeurs Unplugged’ Annelin Marien

01 september 2020

14u52 6 Antwerpen Sinds begin augustus organiseert restaurant Fiera, gelegen in de Schippersbeurs, het belevingsdiner ‘Handelsbeurs By Night’. Je kan er van woensdag tot en met zondag exclusief dineren tussen de 96 zuilen van de gaanderijen. Dat concept breidt nu nog uit met ‘Handelsbeurs Unplugged’, een muzikaal diner in intieme setting. Ozark Henry bijt de spits af van ‘Handelsbeurs Unplugged’ op 17 september.

Restaurant Fiera in de Antwerpse Handelsbeurs kan door de coronamaatregelen slechts 60% van zijn normale capaciteit benutten, maar de koks en het bedienend personeel zijn wel voor 90% nodig om de gebruikelijke service te kunnen bieden. Deze nood naar uitbreiding bracht Fiera, gelegen in de Schippersbeurs, al snel naar de aanpalende Handelsbeurs waar het restaurant over een indoor terras beschikt. In het verlengde van de belevingsdiners ‘Handelsbeurs by Night’ komen Fiera en Handelsbeurs Antwerpen nu op de proppen met ‘Handelsbeurs Unplugged’: gasten worden niet enkel getrakteerd op een viergangendiner van chef Andy Decremer van Fiera, maar krijgen bovendien een Belgische topartiest op het menu. Donderdag 17 september mag niemand minder dan Ozark Henry de spits afbijten. Hij brengt solo achter de piano een akoestische set van zijn beste en mooiste nummers, na het hoofdgerecht.

“De dinertafels staan in de gaanderijen en op de beursvloer rondom het centraal gepositioneerde podium”, klinkt het bij Lorenz Lievens, Marketing Manager bij Fiera. “Zo kunnen alle gasten genieten van de natuurlijke klankkleur vanuit het neogotische gebouw én van een uniek zicht op een artiest die zich akoestisch letterlijk blootstelt aan het publiek. En wie is daar beter geschikt voor dan Piet Goddaer, die onder zijn artiestennaam Ozark Henry optreedt en met hits als I’m Your Sacrifice, Sweet Instigator en These Days het publiek in de Handelsbeurs zal meenemen op een muzikale reis door zijn bekende werk.”

Tickets voor Handelsbeurs Unplugged kunnen geboekt worden via www.handelsbeursunplugged.be.