Internationale jongeren op D.A.T.E met creatieve hotspots in Antwerpen David Acke

22 mei 2019

19u07 0 Antwerpen Ze komen uit twaalf verschillende, veelal Europese steden, en trekken een week lang naar creatieve hotspots in Antwerpen. Doel van deze creatievelingen is met D.A.T.E het alternatievere Antwerpen ontdekken en vooral bekender maken in het buitenland.

Twaalf internationale creatievelingen zijn op date met Antwerpen en alles wat de koekenstad te bieden heeft. Geen dure mediacampagne maar eenvoudige Instagramfoto’s die de jongeren het wereldwijde web insturen moeten ervoor zorgen dat creatievelingen Antwerpen, en vooral de creatieve hotspots, beter leren kennen. Dat is D.A.T.E (Discover Antwerp Through Experience) in een notendop.

This Is Antwerp, de organisatie achter het evenement, betaalt de reiskosten en de hotelkosten voor een week en de jongeren, die trekken de straat op in kleine groepjes. Hun bevindingen en foto’s worden op het einde van de dag samen gelegd en zullen de basis vormen van een boek voor en door internationale jongeren. Vrijdag stellen ze het boek voorgesteld worden in de zaal Onder Stroom.

Jubileumjaar

Tijdens de 5 vorige edities van D.A.T.E. brachten in totaal 55 internationale creatives en writers een bezoek aan Antwerpen. Sommigen onder hen hebben intussen in Antwerpen projecten gerealiseerd. Zo zijn er Pawel Nolbert en Dennis de Groot. Zij waren te gast op het design & creativity festival Us By Night en Shirin Mirachor kwam met haar HIPSTER / MUSLIM project naar Borgerhout.

Omdat het de vijfde editie is en dus een jubileum, mochten er twaalf jongeren die eerder al eens deelnamen, terugkomen. “Daar ze de eerste keer de stad al eens konden ontdekken, kunnen ze nu dieper ingaan op hun thema. Dit jaar zijn dat Urban Art, Fine Arts, Grafische Vormgeving en Technologie en Innovatie,” vertelt Jasper Kuylen, hoofdredacteur van This is Antwerp.

Boek

Op het einde van de rit worden de impressies van de gasten gebundeld in een boek. “Dat gaat over tekstverslagen maar evengoed kunstwerken die tijdens de week gemaakt worden op basis van de impressies. Er worden honderd exemplaren gemaakt die dan als leidraad kunnen dienen voor andere creatievelingen om ook hen kennis te laten maken met de niet alledaagse kanten van Antwerpen,” aldus Kuylen.

Dennis De Groot (37) en Shirin Mirachor (31) werken samen rond subculturen in Antwerpen. En wat ze zagen stemt hen beiden erg gelukkig. “Wat we hier zien, kennen we niet in Nederland,” zegt Dennis uit Amsterdam. “Ik ben erg onder de indruk van Let’s Go Urban. De enorme ruimte, de professionele begeleiding en vooral de steun die de stad geeft aan dit project is iets wat in Amsterdam niet snel zal gebeuren.” Ook Shirin ziet grote verschillen. “Jullie staan verder. Ik heb ook de indruk dat jullie kritischer zijn en dat er veel meer creatieve plekken zijn dan in mijn thuisstad Rotterdam.”