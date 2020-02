Internationale Design Week van UAntwerpen staat in teken van overkapping van de ring AMK

05 februari 2020

10u06 0 Antwerpen De jaarlijkse Internationale Design Week (IDW) aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen staat dit jaar in het teken van de overkapping van de ring en het verbinden van Luchtbal en Lambrechtshoeken. 50 masterstudenten zullen gedurende één week samen met 35 internationale ontwerpers, kunstenaars, onderzoekers en bewoners in de wijken experimenteren rond de toekomstige veranderingen.

Tijdens de Internationale Design Week zal in 17 artistieke workshops ontworpen, gebouwd en gediscussieerd worden over het programma en de vormgeving van het toekomstige ringpark. Ook de leefbaarheid van de buurt gedurende de werfperiode zal aandacht krijgen. Zo zullen tijdelijke installaties, straatmeubilair, luifels en creatieve ontmoetingsplekken worden gebouwd en uitgetest op verschillende locaties in Luchtbal en Lambrechtshoeken.

Buurtbewoners zijn welkom tussen 10 en 14 februari om deel te nemen aan de workshops, en op vrijdag 14 februari worden de installaties die ter plekke gebouwd werden tentoongesteld op verschillende locaties. Op zaterdag 15 februari worden vanaf 15 uur twee begeleide wandelingen langs de workshop installaties georganiseerd. Deze zullen vertrekken aan de Onze-Lieve-Vrouw-Boodschapkerk in Luchtbal en aan het seniorencentrum in het Distelhoekpark in Lambrechtshoeken.

Meer info op www.uantwerpen.be.