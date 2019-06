Internationale dag van de wind: bezoek eens een windturbine Annelin Marien

15 juni 2019

14u27 0 Antwerpen Niet veel mensen zullen het weten, maar vandaag is het de Internationale dag van de wind. En dat werd gevierd: voor de gelegenheid werd een windturbine opengesteld voor geïnteresseerden. Wie eens wilde kijken hoe een windturbine er vanbinnen uitziet en hoe ze werkt, kon eens binnenlopen in een van de turbines op rechteroever.

Op 15 juni wordt over de hele wereld de dag van de wind gevierd. En volgens VLEEMO, een onderneming gespecialiseerd in hernieuwbare energie, valt er inderdaad wat te vieren. “Onze elektriciteit vergroent elk jaar meer en meer en dat is goed voor onszelf en onze planeet. Zo werd op 8 juni in België liefst een derde van alle elektriciteit opgewekt door windturbines op land en in de zee. Alle windturbines in de Antwerpse haven samen leveren nu stroom voor meer dan 110 000 gezinnen.” zegt David Daggelinckx, CEO van VLEEMO.

De Internationale dag van de wind werd dus gevierd, en dat met de open deuren van één van de windturbines in de Antwerpse haven. De windturbine werd opengesteld voor het grote publiek: iedereen die wou, kon binnenlopen en kijken hoe een windturbine werkt. “Op openbedrijvendag was hier meer dan 2000 man.”, zegt Daggelinckx. “En ook vandaag is er toch een 1000 man langsgeweest.”

En voor de extra geïnteresseerden, was het ook mogelijk om zelf te investeren in een windturbine. “De Antwerpenaar krijgt de kans om mee te investeren in de coöperatie Wind voor “A”, die participeert in de windprojecten in de haven. Per persoon kan je tot 3000 euro investeren, genieten van de opbrengsten van de windturbines, en nog belangrijker: mee helpen de energietransitie te realiseren.”