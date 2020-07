Internationale buslijnen krijgen 3 tijdelijke halteplaatsen op Quinten Matsijslei, voor lange termijn kijkt stad naar mobiliteitsknooppunt Schijnpoort David Acke

03 juli 2020

Antwerpen Door het groeiende aanbod internationale buslijnen in Antwerpen, richt de stad speciale halteplaatsen in om de reizigers veilig en comfortabel te kunnen laten op- en afstappen. "O p zeer korte termijn komen er drie tijdelijke halteplaatsen voor internationale bussen op de Quinten Matsijslei."

De aanhoudende groei van verschillende internationale buslijnen zorgt er momenteel voor dat bussen verspreid over de stad halt houden of parkeren om reizigers op te pikken of af te zetten. Dat is voornamelijk merkbaar in de omgeving van station Antwerpen-Centraal, waar een wildgroei van bussen voor versnippering van het aanbod zorgt, maar ook De Lijn en taxi’s hindert.

Door de internationale bussen een duidelijke plaats toe te kennen in de stad, wil Antwerpen enerzijds de overlast in de stationsomgeving verminderen en anderzijds voldoende plaats te geven aan de busmaatschappijen om een goede exploitatie aan hun klanten te kunnen aanbieden. Daarom richt de stad op “zeer korte termijn” drie tijdelijke halteplaatsen in op de Quinten Matsijslei.

Op langere termijn ziet de stad Antwerpen een definitieve halteplaats voor langeafstandsbussen aan het mobiliteitsknooppunt Schijnpoort, zoals voorzien in het Routeplan 2030. De inrichting van die haltes start op van zodra Schijnpoort is uitgebouwd als mobiliteitsknooppunt. Bijkomend wordt gekeken of aan de rand van de stad halteplaatsen aan de P+R Luchtbal en P+R Linkeroever gerealiseerd kunnen worden.