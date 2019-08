Internationaal geseinde man gepakt tijdens routinecontrole Sander Bral

09 augustus 2019

De wijkteams van het Kiel en Hoboken controleerden vrijdag fietsers en automobilisten, in samenwerking met de Douane. Er werd opnieuw gecontroleerd op de Vogelzanglaan en in de Abdijstraat.

Bij de controle sprong een bestelwagen in het oog waarin twee passagiers een gordel deelden. Alle inzittenden bleken illegaal in ons land te verblijven. Eén van de inzittenden bleek internationaal geseind door Albanië en werd gearresteerd. Eén voertuig parkeerde zich meer dan een uur op een laad- en loszone en kreeg de rekening gepresenteerd. Verschillende bestuurders waren niet in orde met hun documenten of kregen een boete voor het niet dragen van de gordel. De douane nam twee voertuigen in beslag omdat de eigenaars hun openstaande boetes niet kon betalen. Eén bestuurder betaalde 582 euro.

In Hoboken controleerde het wijkteam in de voormiddag in de Berkenrodelei en de Steynstraat. Daar werd aandacht besteed aan spookfietsers. Drie fietsers en een bromfietser waren in overtreding. Eén iemand bleek illegaal in het land en werd bestuurlijk aangehouden. Eén wagen die geparkeerd stond op een laad- en loszone kreeg een boete.

Tot slot controleerde het wijkteam van Wilrijk een bromfietser die zonder helm en zonder nummerplaat rondreed in de Weversstraat. De bromfiets bleek ook niet verzekerd en werd in beslag genomen.