Internationaal gerenommeerde Zwanzedag komt voor het eerst naar Antwerpen met exclusief rode bietenbier Sander Bral

23 september 2020

14u56 0 Antwerpen De Zwanzedag, het is fenomeen onder geuzeliefhebbers. Elk jaar brouwt de begeerde Brusselse brouwerij Cantillon een uniek experimenteel bier dat slechts één dag geschonken wordt in een select aantal cafés over heel de wereld. Voor de eerste keer ooit komt het Zwanzebier naar Antwerpen deze week. “Complex smaakpallet van rode biet en het fruitige, zurige van lambiek.”

Groot feest in café Pardaf op de hoek van de Suikerrui en de Ernest van Dijckkaai komende zaterdag. Voor het eerst in de geschiedenis van de Brusselse lambiekbrouwerij en geuzestekerij Cantillon komt ‘Zwanzedag’ naar Antwerpen. Elk jaar brouwt Cantillon een uniek experimenteel bier dat slechts één dag geschonken wordt in enkele zorgvuldig uitgekozen cafés wereldwijd. Door corona reist dit ‘Zwanzebier’ dit jaar rond in slechts vijftien Europese landen. In België komt het bier naast Brugge, Aarlen en uiteraard Brussel voor het eerst naar Antwerpen.

Brettrave

“Het Zwanzebier 2020 is een intense rode mix van lambiek en rode biet”, legt David ‘Daf’ De Sager uit van café Pardaf. “Het bier werd ‘Brettrave’ genoemd, een woordspeling op het Franse woord voor rode biet. Het bier arriveert zaterdag pas en wordt op het vat gezet tussen 14 en 22 uur. De toegang is vrij maar wie de Brettrave wil proeven, moet op voorhand wel een ticket kopen. Daarnaast worden er op Zwanzedag in Antwerpen nog acht andere bieren van Cantillon op vat aangesloten in mijn café.”

Naast de vier Belgische steden wordt Zwanzedag zaterdag ook gevierd in steden in Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Pardaf

Pardaf is een bier- en buurtcafé in het historisch centrum van Antwerpen sinds 2013. Met meer dan 650 bieren, van Belgische klassiekers tot buitenlandse craftbieren, heeft het café één van de meest gevarieerde bierkaarten van Antwerpen en omstreken.

Wie het bier zaterdag wil proeven in Pardaf, kan hier een bon kopen van 12 euro.

