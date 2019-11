Internationaal Film Festival Antwerpen gaat niet door in 2020: stad geeft geen subsidies Organisatoren mikken nu op 2021 voor eerste editie David Acke

12 november 2019

12u11 9 Antwerpen Het grote Internationaal Film Festival Antwerpen (iffa.) gaat niet door volgend jaar. De eerste editie wordt verplaatst naar 2021. Het Antwerpse college volgt het positieve advies van de jury van het stadsmarketingfonds niet en de stad zal dus ook geen financiële steun geven. “In het bestuursakkoord spreekt de stad van onderscheidend jeugdfilmfestival en een algemeen filmfestival zagen ze dus niet zitten.”

Eind juni stelde de vzw Calicot het Internationaal Film Festival Antwerpen voor. Het festival moest Antwerpen opnieuw uitspelen als stad van de film. De ambities waren groot: internationale sterren en films en vertoningen op verschillende locaties in de stad. Maar grote afwezige op de persconferentie was de stad zelf. Vreemd? “Neen hoor, de stad ondersteunt het project volledig maar kon er vandaag niet zijn”, klonk het excuus.

Vijf maanden later is het diezelfde afwezige die er nu voor heeft gezorgd dat het filmfestival niet zal doorgaan in het voorjaar van 2020. Want ondanks een positief advies van van de jury van het stadsmarketingfonds, besliste het college om geen subsidies te geven.

Pauzeknop

De vereniging zonder winstoogmerk Calicot, de organisatie achter het International Film Festival Antwerpen (iffa.), drukt dus noodgedwongen op de pauzeknop en zet een stap terug voor de organisatie van een filmfestival. Er wordt nu gemikt op een eerste editie ten vroegste voorjaar 2021. Volgens Ben Geysen van iffa hoeft dit geen probleem te zijn. “We hebben uiteraard overlegd met onze partners en we merken dat we heel veel steun krijgen van de Antwerpse cultuurhuizen. Allemaal beloofden ze ons in 2021 opnieuw te steunen.”

De stad Antwerpen was grote afwezige op de lancering van het filmfestival in juni maar daar moest niemand iets achter zoeken. “De stad ondersteunt het project volledig maar kon er vandaag niet zijn.” Laat het nu net die afwezige zijn die de stekker eruit trekt

“Na rijp beraad en overleg met alle betrokkenen en reeds bestaande partners heeft iffa. besloten de editie 2020 uit te stellen. De voorbereidingen waren volop aan de gang maar in het huidige klimaat bij bedrijven en overheden is het geen evidentie om vertrouwen op te bouwen”, zegt Bart Vandesompele die het iffa. leidt. “De onzekerheid die momenteel heerst inzake cultuur heeft ook druk gezet op ons dossier bij het stadsmarketingfonds.”

Zoeken naar compensatie

Geysen vult aan: “Het budget voor een filmfestival is een delicaat evenwicht tussen subsidies, sponsoring en ticketinkomsten. De tijd is te kort om in de privésector naar compensatie te zoeken voor het wegvallen van deze stedelijke subsidie. Dat is erg jammer want we voelen veel enthousiasme bij distributeurs, filmmakers en acteurs en actrices want voor hen is elk initiatief om de sector te ondersteunen erg welkom. In de contacten met bedrijven voelen we hetzelfde enthousiasme alleen kijkt iedereen vandaag lang de kat uit de boom.”

De organisatoren stelden zich tot doel de filmcultuur in Antwerpen en Vlaanderen te bevorderen en blijven er rotsvast van overtuigd dat er plaats is in Antwerpen voor een filmfestival. Maar met een sector cultuur die nu zijn tweede en derde adem zoekt was iets nieuws opstarten nu te moeilijk. De timing zat nu niet goed. Het doel is nu te mikken op voorjaar 2021.

Schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud reageert: “Het college heeft met aandacht de aanvraag van iffa. bekeken maar oordeelt dat een bijkomend klassiek filmfestival, naast de bestaande festivals in Vlaanderen onvoldoende bijdraagt aan de specifieke uitstraling van de stad. Het bestuursakkoord “de grote verbinding” voor de periode 2019-2024 geeft aan dat de stad op zoek wil naar een onderscheidend Antwerps jeugdfilmfestival om het verschil te maken met andere steden in Vlaanderen en Europa. Dit is duidelijk een ander concept, daarom heeft het college beslist om het project van IFFA niet te weerhouden.”