Interactieve dansvoorstelling voor kinderen tot vier jaar: “De allerkleinsten houden de touwtjes in handen” Sander Bral

02 september 2020

15u41 3 Antwerpen Kinderen van één tot vier jaar kunnen zich binnenkort amuseren in De Studio op de interactieve première van dansvoorstelling ‘ImpulZ’. De kinderen bepalen zelf hoe de voorstelling verloopt, ze hebben de touwtjes in handen door letterlijk op de knoppen te duwen.

Theater De Spiegel presenteert op zondag 13 september de première van ‘ImpulZ’ in De Studio, een gloednieuwe interactieve dansvoorstelling voor kinderen van één tot vier jaar. Na de première in Antwerpen gaat de voorstelling op tournee in de rest van Vlaanderen en Brussel.

“Opmerkelijk is dat de kinderen zelf bepalen hoe de voorstelling verloopt”, klinkt het bij De Studio. “Zij hebben de touwtjes in handen door op knoppen te duwen. Een bijna oneindig grote choreografische en muzikale blokkendoos waarmee ze aan de slag gaan. Op die manier ziet elke voorstelling er anders uit.”

Geluidsdokter

ImpulZ is een voorstelling met naast de allerjongsten aan de knoppen ook een danser en een zelfverklaarde ‘geluidsdokter’, die een verzameling instrumenten bestuurt vanop afstand. De instrumenten maken enkel geluid als de kinderen met de knoppen spelen.

“Wat zou er gebeuren als niemand op de knop duwt? De danser moet dan wachten op muziek. Wie geeft het startsignaal en wie reageert op wie? Een maffe creatie waar alles kan, maar niets moet. Een ervaring in het hier en nu, want het zal nooit meer hetzelfde zijn.”

ImpulZ speelt zich zondag 13 september af in De Studio in Antwerpen om 11 en 15 uur. Alle info hier.