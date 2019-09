Instructeur van hondenschool in Pulle wint met haar Mechelse Herder goud op het BK gehoorzaamheid CVDP

10 september 2019

11u32 1 Antwerpen Het voorbije weekend won Betty Janssens, instructeur van hondenschool De Nelle Heide, samen met haar hond Jovi goud tijdens het Belgisch Kampioenschap gehoorzaamheid in Lille.

Met een topscore van 148 op 150 behaalde het duo de eerste plaats. Samen moesten ze een parcours afleggen waarin Jovi onder andere moest ter plaatse blijven, apporteren en volgen. “Jovi was goed in vorm. Het was prachtig om hem zo bezig te zien”, vertelt Betty trots.

Het was voor Betty en Jovi niet de eerste keer dat ze deelnamen aan een hondenwedstrijd. Jovi werd getraind sinds hij een puppy was en doet sinds zijn anderhalf jaar mee aan wedstrijden. “Hij is nu negen jaar dus over twee seizoenen zal mijn Border Collie Preston hem opvolgen”, vertelt Betty.