Instituut Stella Maris krijgt graffitiworkshop voor Rode Neuzen Dag Annelin Marien

28 november 2019

16u43 4 Antwerpen De derde graad Mode van het Instituut Stella Maris op de Turnhoutsebaan konden zich vandaag helemaal uitleven met spuitbussen op een witte muur. Ze kregen van de stad een graffitiworkshop, omdat ze zich hebben ingezet voor Rode Neuzen Dag. Graffitikunstenaar Rwina ging met de meisjes aan de slag, en ook Jinnih Beels, schepen van Onderwijs, zette haar eerste stapjes in de graffitikunst.

“3, 2, 1,... start!” Blauwe, roze en rode graffiti kleuren de nog maagdelijk witte muur op de speelplaats van Instituut Stella Maris. Achraf Taghelti (23), beter bekend als graffitikunstenaar Rwina, geeft de meisjes van de derde graad Mode een graffitiworkshop op initiatief van het kabinet Onderwijs van Antwerpen. De school is een van de drie winnaars van de prijs die het kabinet van Jinnih Beels uitreikt omdat ze zich heeft ingezet voor Rode Neuzen Dag.

Babbelbox

Leerkracht Godelieve Verschueren is de trekker van hun Rodeneuzenactie: “Wij hebben met de derde graad Mode een heleboel Rodeneuzengoodies verkocht. De leerlingen hebben zelf alles voorbereid om de verkoop tot een goed einde te brengen, en zijn zelf thuis en op straat gaan verkopen. De opbrengst van de verkoop gaat naar verschillende ruimtes op school, zoals een babbelbox, waar leerlingen terecht kunnen als ze zich even niet goed in hun vel voelen.”

Schepen Jinnih Beels was ook aanwezig op de graffitiworkshop: “Vanuit het college vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan de fysieke, mentale en sociale gezondheid van jongeren. Wij zijn morgen, tijdens de officiële afsluiter van Rode Neuzen Dag, dan ook met trots een Rode Neuzen Stad. Omdat we scholen wilden aanmoedigen een actie op poten te zetten, kregen drie lukraak uitgekozen scholen een gratis graffitiworkshop, om de boodschap mee te geven dat het niet uitmaakt wát je doet, als je maar iéts doet.”

Antwerpse graffitikunstenaar Rwina geeft de workshop vrijwillig, en zal de muur nadien ook mooi afwerken. “Het ontwerp van de muur wordt door de leerlingen zelf verzonnen, ik ben alleen maar de uitvoerder”, zegt hij. “Het is een moderichting, dus ik ben er gerust in dat het mooi zal worden. Wie weet komen er nog wel nieuwe graffititalenten uit de bus!”