Instagramaccount van sterrenrestaurant ‘t Zilte slachtoffer van hackers: profiel met 6.000 volgers kwijt Annelin Marien

06 februari 2020

12u27 0 Antwerpen Het officiële Instagramaccount van tweesterrenrestaurant ‘t Zilte van chef Viki Geunes is slachtoffer geworden van hackers. Een onbekend persoon heeft een vals Instagramprofiel aangemaakt met gebruikersnaam @tzilte2020, en rapporteerde het originele account, @tzilte met zo’n 6.000 volgers, waardoor dat werd verwijderd. “Dit moet iemand zijn die ‘t Zilte kent, en het restaurant een hak wil zetten”, klinkt het.

“Zo’n twee weken geleden heeft iemand onbekend een nieuw account voor ‘t Zilte aangemaakt op Instagram, met dezelfde profielfoto als ons echte account, een foto van Viki Geunes”, zegt Philip Hendrickx van socialmediabedrijf Unikavi, de beheerder van de sociale media van ‘t Zilte. “Dat hebben we toen gerapporteerd, dus we dachten dat het opgelost was, maar twee uur later werden we zélf geblokkeerd op Instagram, omdat het valse profiel ons eerst had gerapporteerd. Na weken proberen contact op te nemen met Instagram en vele formulieren in te vullen, is er nog steeds niets gedaan door Instagram. We hebben geen reactie ontvangen en kunnen besluiten dat we ons Instagramaccount kwijt zijn.”

Privéprofiel

Ondertussen is het valse profiel nog steeds actief, terwijl ‘t Zilte zijn originele account met 6.000 volgers niet terugkrijgt. “We moeten onze volledige volgersbasis opnieuw opbouwen, maar het ergste is dat er iemand is die misbruik maakt van onze naam.” Het valse profiel is een privéprofiel, dat eventuele volgers eerst moet goedkeuren. “We weten dus zelf niet wat er op dat profiel staat, er zijn maar 27 mensen mee bevriend en er staan 11 berichten op. Via onderzoek hebben we kunnen zien dat het valse profiel gelinkt is aan een Nigeriaans e-mailadres, maar dit moet iemand zijn die ‘t Zilte kent en die iets heeft tegen het restaurant of tegen Viki Geunes.” Hendrickx laat nog weten dat ze zullen blijven proberen om Instagram te contacteren, “maar het lijkt wel een legerbasis.” ‘t Zilte roept nu op om het valse profiel te rapporteren, en het nieuwe Instagramaccount @tzilteantwerp te volgen.