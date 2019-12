Innovatieplek The Beacon in Tolhuis krijgt al na een jaar forse groeischeut PhT

05 december 2019

21u36 0 Antwerpen De Antwerpse business- en innovatiehub The Beacon in het voormalige Tolhuis doet het uitstekend. De oprichtende partners bundelen vijftien maanden na de oprichting de krachten in een vzw. Nieuwe partner is Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding. Begin 2020 neemt The Beacon een extra verdieping in gebruik.

The Beacon maakte het voorbije jaar faam op het vlak van Internet of Things en artificiële intelligentie. Momenteel hebben zich 64 bedrijven in het gebouw aan de Sint-Pietersvliet gevestigd. Tijdens 106 evenementen zijn in binnen- en buitenland meer dan vierduizend experten in digitale vernieuwing bereikt.

Bij de start vorig jaar waren er vijf partners: de Stad Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen, de Universiteit Antwerpen, innovatiehub Imex en werkgeversorganisatie Agoria. Recent is ook Lantis toegetreden. De medewerkers daarvan én het team van intendant Alexander D’Hooghe trekken begin volgend jaar in The Beacon in.

Toepassingen

Intussen zijn al enkele tastbare toepassingen uitgewerkt. Voorbeelden zijn technologie voor dronetransport van bloedstalen, analyse van mobiliteitsdata om weggebruikers de snelste en veiligste weg aan te bieden en de intrigerende ‘MensenMassaMeter’: een project voor het controleren van grote groepen mensen.

Ook de werken aan de Oosterweelverbinding bieden kansen aan vernieuwende spelers. Nu al worden in The Beacon intermodale routeplanners en aanpasbare digitale kaarten ontwikkeld, net als de gevolgen voor de snelheid en de milieu-impact van een gekozen route.

Op de feestelijke avond donderdag beklemtoonden schepen voor Economie en Innovatie Claude Marinower (Open Vld) en burgemeester Bart De Wever (N-VA) de enorme mogelijkheden van The Beacon. “De toekomst begint hier. Dit initiatief is het bewijs dat Antwerpen zich op het vlak van innovatie internationaal kan meten met andere steden.”