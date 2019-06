Initiatiefnemers van petitie tegen cruiseschepen gechoqueerd: “Nooit zo’n onbeschoft publiek gezien als de gemeenteraad” PhT

25 juni 2019

13u49 3 Antwerpen “Als je je geloof in menselijke communicatie voorgoed wilt verliezen, kom dan eens een avondje naar de Antwerpse gemeenteraad.” Kees Meerman, met Hadewig Kras initiatiefnemer van de petitie tegen zeecruises, houdt een kater over aan een avond in de publieke tribune. Spreekrecht kregen Meerman en Kras niet, maar Wouter Van Besien (Groen) loste dat met een handigheidje op: hij liet hen aan het woord via een geluidsopname. Tot afgrijzen van Bart De Wever (N-VA).

Kees Meerman maakt in een messcherpe column kipkap van het nut van de gemeenteraad. “Vanaf het eerste agendapunt was het ons duidelijk dat politici niet naar de gemeenteraad komen om van Antwerpen de best mogelijke stad te maken. Negentig procent van de tijd zitten de raadsleden op hun tablets en telefoon te kijken of met een blik van totale verveling voor zich uit te staren en zich voor te bereiden op de dag dat ze sterven. Dat deze mensen worden betaald om naar elkaar te luisteren, lijkt totaal verloren te zijn gegaan.”

Raadsleden zijn kleuters die vechten om hun boterhammen Kees Meerman

Volgens Meerman draait alles om blokkeren, ambeteren en dwarsliggen. Bart De Wever heeft bij hem helemaal de boter gegeten. “Het is een groep kleuters die vecht om zijn boterhammen. En er is altijd dat ene ‘dikke’ jongetje dat in zijn eentje meer boterhammen heeft dan al de rest samen en er geen één wil delen. Ja, Bart De Wever was in vorm. Alles wat hij zei was doordrenkt met een ondertoon van ‘verspil mijn tijd niet, ik weet het toch beter’. Minstens even tragisch was sp.a, dat haar principes zo ver overboord heeft gegooid dat ze haar identiteit compleet kwijt is. Hun pleidooien lijken een kopie van die van N-VA, met af en toe een stuiptrekking van socialisme erdoor.”

“Toen weerklonk na de vier saaiste uren van mijn leven de stem van Hadewig, met wie ik al 30 jaar op het podium sta. De opname werd weggehoond en bespot. Nooit heb ik zo’n onbeschoft publiek gezien. Verwacht niets van Antwerpen de komende jaren. De stad ligt erbij als een steenwoestijn. Bestuurd door een bunker”, zo besluit Meerman.