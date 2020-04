Ingrid werkte 41 jaar op Sint-Lodewijk, maar moest gisteren alleen met pensioen: “Geen afscheid kunnen nemen van de leerlingen, dat valt zwaar” Annelin Marien

29 april 2020

13u07 0 Antwerpen 41 jaar lang werkte Ingrid Segers op het secretariaat van de middelbare school Sint-Lodewijk in Antwerpen, met gisteren haar allerlaatste werkdag. Op pensioen gaan had ze zich toch enigszins anders voorgesteld, want door corona kon een feestelijk afscheid niet doorgaan. “De mooiste herinneringen zijn de leerlingen, jammer dat zij er net bij mijn afscheid niet konden zijn.”

“Normaal is het op onze school altijd heel druk, maar dat is nu wel anders”, vertelde Ingrid vandaag op Radio 1. “Ik vond het raar om bewust een laatste keer op mijn werk te komen zonder mijn werk te kunnen doen, want dat is met leerlingen bezig zijn. Dat was bizar, heel bizar. Natuurlijk is dat buiten mijn collega’s gerekend, want zij hadden mijn bureau mooi versierd. Dat was heel leuk, maar ik mis de leerlingen toch, en dat valt zwaar. Het was een einde in mineur, hoe hard de collega’s ook hun best hebben gedaan. Ik heb ervoor gekozen om in een school te werken net voor de leerlingen, en dat heb ik ook meer dan 40 jaar lang graag gedaan. Zij zijn de mooiste herinneringen uit mijn carrière, dan valt het zwaar dat net zij hier niet zijn bij mijn afscheid.”

“Ik wilde die laatste dag graag bijvoorbeeld ijsjes uitdelen aan de leerlingen, een een drankje nuttigen met de collega’s. Maar het afscheid was iets minder uitbundig dan ik het me had voorgesteld. Ik heb wél een boodschap ingesproken voor de leerlingen, en ik beloof dat ik hen na de coronatijd nog eens kom bezoeken!”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.