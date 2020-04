Infrabel moet huiswerk voor nieuw goederentracé Oude Landen hermaken: milieueffectrapport krijgt onvoldoende Philippe Truyts

17 april 2020

16u39 2 Antwerpen De aanleg van een extra bovengronds goederenspoor langs natuurgebied Oude Landen staat op de helling. De Vlaamse overheid heeft het project-MER afgekeurd. Infrabel gaat zijn huiswerk hermaken. Buurtcomité BOLSE hoopt nu dat zijn acht alternatieven, waaronder ook ondertunnelde varianten, fatsoenlijk worden onderzocht. “Een bochtig onveilig spoortalud van 12 meter hoog vlakbij huizen is niet meer van deze tijd.”

De inwoners van Ekeren kregen in november de plannen te zien. Een nieuwe 1.800 meter lange spoorvertakking ter hoogte van de Oude Landen zou tegen 2026 het goederenvervoer van de Antwerpse haven beter ontsluiten. Dat lijkt nu weer minder zeker. Het project-MER is gebuisd.

Probleem met geluid en biodiversiteit

Milieutechnisch rammelt er wel wat aan het MER. Het negatieve oordeel van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid ligt in lijn met het ongunstig advies van het Agentschap Natuur en Bos. De effecten op bodem, water, geluid, woonomgeving en biodiversiteit zijn te weinig bestudeerd en dus onvolledig in kaart gebracht. Voor een inschatting van het werkelijke treinverkeer over een heel jaar zijn de tellingen niet representatief.

Nutteloze werken kunnen we na de coronacrisis missen. De voorbije jaren is het gebruik van het bestaande spoor weggezakt tot 30 procent van de capaciteit. Philippe Deleu

Philippe Deleu en Fons Ivens van BOLSE (Buurtcomité Oude Landen Spoor Ekeren) pikken daarop in. “Als er een nieuw MER komt, zou men de juiste historische cijfers van het gebruik van het bestaande goederenspoor moeten nemen. Voorbarige of nutteloze werken kunnen we immers missen na de coronacrisis. Rond de eeuwwisseling werd de maximale capaciteit van het spoor in Ekeren bijna bereikt. De voorbije jaren is het gebruik weggezakt tot 30 procent van de capaciteit. Zelfs met het meest optimistisch scenario van Infrabel zou men tegen 2038 nog niet de capaciteit van 20 jaar geleden nodig hebben.”

We gaan dit belangrijke project voor de modal shift niet laten vallen. Als er meer metingen en onderzoek nodig zijn, zullen we dat doen. Thomas Baeken

Infrabel zegt in een reactie dat het er alles aan zal doen om het dossier een groter maatschappelijk draagvlak te geven. Woordvoerder Thomas Baeken: “We begrijpen dat de dienst-MER een aantal vragen stelt en zullen zo transparant mogelijk antwoorden. Hoe dan ook gaan we dit belangrijke project voor de modal shift niet laten vallen. Meer goederen moeten per spoor worden vervoerd, zodat de filedruk verlaagt. Als er voor dit project bijkomend onderzoek en extra metingen nodig zijn, zullen we dat doen. Maar het zal sowieso een bovengrondse variant blijven. Een ondertunneling is niet aan de orde.”

Baeken wijst er verder op dat de capaciteit rekening moet houden met piekmomenten, niet zomaar met historische cijfers.

Tweede spoortoegang

Districtsraadslid Guido Staes (Groen) is tevreden. Zijn partij had bezwaar ingediend tegen de plannen. “We blijven hopen dat Infrabel de spoorlijn samen met de tweede spoortoegang tot de haven zal uitvoeren. We hebben voorgesteld om te ondertunnelen vanaf het rangeerstation Antwerpen-Noord. Dan kun je onder heel Ekeren. Het 12 meter hoog talud maakt een goede ondergrondse oplossing onmogelijk.”

Districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) wees er eerder al op dat een spoortunnel tot tienmaal duurder kon zijn dan het tachtig miljoen euro kostende project van Infrabel. “Een ondertunneling zou ook veel hinder veroorzaken voor de Ekerenaars”, stelde hij.

Guido Staes relativeert dat. “Ofwel kies je inderdaad voor een langere hinder door tunnelwerken, maar ben je er nadien van af. Ofwel ga je voor een talud en dan blijft er ook na die werken hinder voor Ekeren.”