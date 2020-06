Infrabel investeert miljoen euro in toegang van goederentreinen tot haven van Antwerpen BJS/BLG

02 juni 2020

10u27 0 Antwerpen Infrabel heeft drie spoorwissels aan de, voor goederentreinen, belangrijkste toegangspoort van de Port of Antwerp vernieuwd. Daarvoor investeert de spoorwegnetbeheerder zo’n 1 miljoen euro.

Tachtig procent van alle goederentreinen rijdt de haven van Antwerpen binnen en buiten via de goederenbundels van Antwerpen-Noord. Het is daar dat Infrabel de wissels heeft vervangen.

De werkzaamheden zijn zaterdagnacht 30 mei (na de laatste trein) gestart en er is, tijdens het verlengde weekend, doorgewerkt tot en met dinsdagochtend 2 juni (voor de eerste trein). De bestaande wissels zijn met spoorkranen uitgebroken. Om kostbare tijd te winnen, liggen de nieuwe exemplaren al klaar naast de spoorvertakking.

‘Tracklayer’

Een ‘tracklayer’, een van de grootste spoormachines op rupsbanden in België, tilt de nieuwe wissels in één keer op en legt die stuk voor stuk meteen op de juiste plaats. De nieuwe exemplaren zijn gemonteerd op beton. Ze wegen meer dan 50 ton/stuk en zijn 45 meter lang.

Om het belang ervan te duiden kan je deze werken eigenlijk best vergelijken met een openhartoperatie, zegt Infrabel. “Bekijk de spoorlijn L27A zoals een vitale slagader voor het goederenverkeer. Net zoals in ons lichaam waar het bloed goed in en uit het hart moet stromen, is het ook belangrijk dat de treinen vlot in en uit de haven kunnen rijden. Het vervangen van de bestaande wissels aan de Driehoekstraat is dus een beetje zoals het plaatsen van nieuwe hartkleppen. Cruciaal voor een goede doorstroming en organisatie van het treinverkeer.”