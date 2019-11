Infopunt Noorderlijn niet meer standaard open ADA

21 november 2019

12u45 0 Antwerpen Het informatiepunt van de Noorderlijn is niet meer standaard open. Wie vragen heeft kan bellen of telefonisch een afspraak maken.

Het infopunt van de Noorderlijn is enkel nog bereik­baar op afspraak. Nu de werken in een vergevorderd stadium zijn, zal het infopunt niet meer standaard open zijn. Wie vragen of opmerkingen heeft kan het infopunt wel nog steeds telefonisch bereiken. Ook wie toch wil langskomen kan telefonisch of per mail een afspraak maken via info@noorder­lijn.be of via 03/​22.11.333.

Alle informatie over de werken vind je ook op www.noorderlijn.be.