INEOS en vakbonden bereiken akkoord: maandag opnieuw aan de slag na zes weken staken ADA

21 februari 2020

16u00 0 Antwerpen De directie van INEOS Phenol en de vakbonden hebben vrijdagmiddag een akkoord bereikt. Daarmee komt het einde van de staking in zicht. Naar alle waarschijnlijkheid zal maandagochtend het werk worden hervat. Daarbij zal alles in het werk worden gesteld voor een zo snel mogelijke heropstart van de productie.

De vakbonden hebben ingestemd met het door de directie voorgesteld plan. Een van de belangrijkste voorstellen is gericht op de polyvalentie in de productie-afdeling, waarbij de kennis van de proces-operatoren wordt uitgebreid over de twee delen van de fabriek. De omschakeling naar polyvalentie zal op geheel vrijwillige basis gebeuren en met een financiële tegemoetkoming. Bovendien zal de directie voorzien in opleiding om de werknemers die ingaan op dit aanbod maximaal te ondersteunen.

Voorts garandeert de directie dat zij ten allen tijde zal zorgen voor een gezond normaal overleg in de Ondernemingsraad, Syndicale Afvaardiging en CPBW. Er wordt ook een verbeteringsplan uitgewerkt om bepaalde zorgpunten via een intensieve interne communicatie aan te pakken.

“Na 6 weken onderhandelen zijn we verheugd dat de directie en de sociale partners elkaar hebben gevonden in een gemeenschappelijk voorstel. De werkorganisatie rond polyvalentie die in het akkoord vervat zit, voorziet dat dit geheel op vrijwillige basis gebeurt en met de gepaste omkadering. We vertrouwen erop dat we op deze basis het werk kunnen hervatten vanaf maandag en zullen al het mogelijke doen om het vertrouwen wederzijds te herstellen”, zegt Chris Vroman, HR Director INEOS Phenol.