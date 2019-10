Indische TED Speaker Deepak Ramola bezoekt lyceum Deurne JAA

10 oktober 2019

19u16 4 Antwerpen In het Antwerpse Stedelijk Lyceum Waterbaan is donderdag het jaarthema van het Stedelijk Onderwijs voorgesteld. Met ‘De democratische school’ wil het Stedelijk Onderwijs “het leven op school zo open, inclusief en democratisch mogelijk laten verlopen”. Het werkt daarvoor samen met de Indiase TED Speaker Deepak Ramola. Hij deelde vandaag enkele belangrijke levenslessen met de scholieren.

Eerder dit jaar ging het Antwerps Stedelijk Onderwijs al een samenwerking aan met inspecties van levensbeschouwelijke vakken om leerlingen te vormen tot “actieve burgers”. Het jaarthema “democratische school” is daar een verlengstuk van. “We willen onze scholen inspireren bij de uitbouw van programma’s rond actief burgerschap”, zegt projectmanager Jeroen Lauwers. “Het is niet de bedoeling dat dit tot stand komt binnen één bepaald vak, maar wel dat het door de hele schoolorganisatie sijpelt. Vanuit de verschillende vakken kan je leerlingen leren hoe de maatschappij in elkaar zit en welke plaats zij daarin hebben, maar ook daarbuiten willen we jongeren helpen om aan zelfreflectie en -expressie te doen.”

400.000 levenslessen

Een belangrijke rol in het concreter maken van het thema is weggelegd voor Deepak Ramola, die naar eigen zeggen al 400.000 levenslessen van mensen verzamelde en die wil delen met anderen. Ramola stond donderdag ook zelf even voor de klas. “Er kwam onder meer een oefening aan bod waarbij jongeren een portret van zichzelf moesten maken met daarop één positieve eigenschap van hen uitvergroot”, legt Lauwers uit.

Volgens Antwerps onderwijsschepen Jinnih Beels (sp.a) is actief burgerschap een belangrijke ambitie van het Antwerpse bestuursakkoord. “We hebben nood aan een nieuwe gemeenschappelijkheid in onze samenleving”, zegt ze. “Actief burgerschap is daar een deel van het antwoord. Waarbij ons verleden niet gemeenschappelijk hoeft te zijn, maar het nu en onze toekomst des te meer.”