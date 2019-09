Inbrekers stelen via gat in muur voor 300.000 euro aan sieraden bij Antwerpse juwelier Patrick Lefelon & Sander Bral

12 september 2019

14u56 2 Antwerpen Er is ingebroken in een juwelierszaak op de hoek van de Lange Kievitstraat en de Simonsstraat aan het Centraal Station in Antwerpen. De daders drongen de zaak binnen door een gat in de muur van het naastgelegen pand te boren. Ze lieten brandend zuur achter om hun sporen uit te wissen. Er zijn juwelen gestolen voor een waarde van 300.000 euro.

Het lijkt wel het scenario van een spannende film. In een juwelierszaak in de buurt van het Centraal Station is ingebroken via een gat in de muur naar een aanliggend pand. De daders lieten zoutzuur achter om hun sporen uit te wissen. De brandweer is aanwezig in beschermende pakken om het boeltje veilig op te kuisen zodat de speurders hun werk kunnen doen.

“Volgens mij moeten de daders gewoond hebben in het aanliggend pand", zucht juwelier Abdul van de getroffen zaak Al-Thwaini. “Want daar geraak je niet zomaar binnen en bovendien wisten de inbrekers perfect waar ze moesten zijn, in een klein hoekje in de kelder. Daar lagen tien tot twintig percent van alle juwelen in mijn winkel. Er is gestolen voor een waarde van 250.000 tot 300.000 euro.”

“Ze moeten drie uur gegraven en geboord hebben, wellicht hebben ze water gebruikt om dat zo stil mogelijk te doen. Ze wisten waar de camera’s hingen en kropen over de vloer om het alarm niet te laten afgaan. Op de camerabeelden is te zien dat de inbreker kroop alsof hij over de bodem van een zwembad zwom", gaat de juwelier verder. “Wij zijn de enige winkel in Antwerpen die juwelen verkoopt met 21 karaat goud. De inbrekers wisten perfect waar ze mee bezig waren. Het gaat om professionals.”

De inbraak werd donderdagochtend opgemerkt. Het onderzoek is in handen van de federale gerechtelijke politie.