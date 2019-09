Inbrekers stelen 45 flessen sterke drank in drankenhandel Sander Bral

06 september 2019

Tussen woensdagavond 20 uur en donderdagvoormiddag 10 uur werd Er is ingebroken in een drankenhandel in de Viséstraat in Antwerpen-Noord. De daders forceerden ergens tussen woensdagavond 20.00 uur en donderdagochtend 10.00 uur de voordeur. Ze drongen de winkel binnen en konden aan de haal gaan met een som geld en 45 flessen sterke drank. De inbrekers worden opgespoord door de lokale politie.