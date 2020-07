Inbrekers dreigen met koevoet nadat ze betrapt worden Sander Bral

14 juli 2020

De politie werd maandagavond verwittigd na een inbraak in een appartement op de Cockerillkaai. Getuigen hadden drie verdachten gezien aan de buitenzijde van het gebouw. De slachtoffers hadden de mannen binnenin betrapt, waarop ze wegvluchtten.

De politie was snel ter plaatse en merkte twee verdachte personen op in de Pacificatiestraat. Het duo splitste zich op toen ze de politie opmerkten. Eén van de verdachten vluchtte een restaurant binnen, waar hij door de politie werd gearresteerd. De andere verdachte kon ontkomen.

De gearresteerde man beweerde veertien jaar oud te zijn, het werd echter snel duidelijk dat hij meerderjarig was. Hij had geen identiteitsdocumenten op zak en gaf de politie een valse naam. In het appartement bleek een raam geforceerd. Er werd een koevoet aangetroffen waarmee de verdachten de slachtoffers hadden bedreigd toen ze betrapt werden.

Er lagen in het appartement nog spullen die onderzocht zullen worden om de twee ontsnapte verdachten op te sporen. De gearresteerde man wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.